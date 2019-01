Spillerne får viljen sin

Det har kommet massive reaksjoner på kampoppsettet under både håndball-EM for kvinner og VM for menn.

Nå skal VM endres for å gi mer hvile mellom kampene.

TV 2 fortalte på torsdag om den voldsomme kampbelastningen spillerne opplever over en hel sesong. En sesong som ender i et mesterskap med kamper som er så tette at spillerne ikke får sjanse til å restituere godt nok.

– Det er tøft. Det er aldri ideelt å spille to kamper på to dager. Det tærer veldig på fysisk fordi du ikke får den tiden til å restituere etter kampen, sa Sander Sagosen til TV 2 på torsdag.

Kampbelastningen har økt for spillerne som spiller liga, cup, supercup og Champions League. Under VM får Norge trolig tre kamper med mindre enn et døgns hvile før sluttspillet tar til. I tillegg må de bruke hviledagene før semifinalen og før finalene i buss. 340 kilometer og 4 timer fra Herning til Hamburg, hvor semifinalene går. Og så tilbake igjen for finalene som spilles i Herning.

– Det virker som de har vært fulle når de har skrevet det opplegget der, sa Lie Hansen i går.

Det internasjonale håndballforbundet forstår kritikken som kommer.

– Det er klart at når du skal spille på nette nivået og har mindre enn 24 timer til kamp igjen så blir du belastet hardt. Det gjør de også i mange andre sammenhenger, men vi forsøker nå å lytte til spillerne, sier Per Bethelsen. Han er president i det danske håndballforbundet og ansvarlig for turneringsavviklingen i det internasjonale håndballforbundet, IHF.

Mer hvile

Som dansk TV 2 også har meldt, har han nå vært med på å utforme en ny struktur for kommende VM. Allerede fra 2021 vil mesterskapet øke fra 24 til 32 lag. Det er også foreslått å forlenge mesterskapet med en til to dager slik at alle lagene får minst en hviledag mellom hver kamp.

– Fra 2021 vil alle IHF-turneringer for både senior og junior, damer og herrer gå fra 24 lag til 32 lag. En utvidelse med åtte lag. Turneringen gjør at vi beholder antall kamper dersom man går hele veien. Vi har lagt vekt på spillernes ønske om hviledager og dersom dette blir vedtatt betyr det at lagene alltid vil ha en hviledag etter en kamp, sier Berthelsen til TV 2.

– Turneringen vil kanskje bli opp til to dager lenger. Så har vi også lagt inn forslag om at dersom et lag har en lang reisedag så får de en reisedag i tillegg til en hviledag. Vi har virkelig lyttet til spillerne og hva de vil, sier han.