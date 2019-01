Tapet av venninnen Vibeke Skofterud satt sitt preg på 2018 for Marit Bjørgen. Jenta hun hadde kjent siden hun var 14, og som hadde vært der sammen med henne gjennom flere store mesterskap, var plutselig borte.

Samtidig skulle Bjørgen kjenne på gleden av å være gravid igjen og se frem til å bli mor til nummer to.

– Det har vært tøft og vanskelig å ta innover seg. Det å kjenne på at det vokser et liv inni meg også mister man samtidig en veldig god venninne. Det er brutalt, sier Bjørgen.

Sterkt samhold

Hun forteller at det fortsatt er vanskelig å tenke på at Skofterud er borte. At det er vanskelig å forstå at de ikke skal møtes snart.

– Jeg savner henne og venter bare på at vi skal treffes.

Det gode langrennsmiljøet har vært ekstra viktig det siste året. Det har vært rom for å dele både gode minner og å gråte med hverandre. Bjørgen trekker frem samholdet som den store styrken i damelandslaget.

– Det har hjulpet på å komme seg gjennom et tøff høst.

Endelig hjemme med Marius

Dette er også første året hun ser verdenscupen hjemmefra. Etter at hun la opp i april 2018 har fokus vært Marius og familien. Hun bekrefter at det ikke kribler i beina når hun ser ski-jentene konkurrere.

Marit Bjørgen og sønnen Marius under Ski-VM 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det har vært gøy å følge jentene på ski, men jeg er veldig tilfreds med avgjørelsen om å legge opp. Jeg trives godt med å være hjemme og å være mamma.

For hjemme er det Marius (3) som prioriteres, og for en som er vant til å ha et team rundt seg som organiserer dagene hennes, kan overgangen til livet som travel småbarns-mamma være utfordrende.

– Det er mye mer jobb å skulle styre alt hjemme enn å være toppidrettsutøver, innrømmer hun.

Innimellom savner hun muligheten til å være selvsentrert, og andre goder som kommer med det å være toppidrettsutøver, men først og fremst syns hun det er veldig deilig å ha fokus på Marius og å kunne være en del av hverdagen sammen med han.

Fremtidig ski-stjerne?

Om sønnen satser på en skikarriere gjenstår å se. Men at han allerede har fått ski på beina er ikke tvil om.

– Han og Fred har nylig vært i Holmenkollen og gått på ski. Han har allerede prøvd seg på Northug-sletta, ler Bjørgen.