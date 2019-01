– Denne måten å forsøke å skille mellom innvandrerbarn, som for eksempel meg og mine barn, og etnisk norske barn, er et gufs fra fortiden vi i Norge ikke skal være bekjent av, sier Raja til TV 2.

Bakgrunnen for saken er Amundsens uttalelse til TV 2 torsdag:

– Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi bør gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sa Amundsen.

Amundsen sier også Frp aller helst skulle ha sett at kontantytelser blir knyttet til norsk statsborgerskap, slik at man kunne kuttet barnetrygden helt etter barn tre, bare for innvandrere.

Raja og flere andre politikere reagerer kraftig på Amundsens retorikk:

– Dette skal overhode ikke komme inn i noen politisk plattform Venstre kommer til å støtte. Aldri, sier Raja resolutt til TV 2.

Han mener også Frp nærmer seg en grense for hva partiet tåler av utspill.

– Nok er nok

– Dette er et problem hos Per Willy Amundsen og enkeltstående representanter i Frp, men på et eller annet tidspunkt må man si nok er nok. Det finne en grense for hva man tåler, sier Raja.

– Det å forsøke å dele opp velferdsgoder basert på etnisk opphav, finner jeg meg rett og slett ikke i. Denne type retorikk må ta slutt. Her må Siv Jensen, Ketil Solvik Olsen, Tor Mikkel Wara, Jon Georg Dale eller andre komme på banen og si at den type retorikk, finner heller ikke Frp-erne seg i, sier Raja.

Nestleder i Høyre, Sandra Bruflot, kaller retorikken uakseptabel og ufin.

– Det er uakseptabel retorikk å bruke etnisitet som argument for tildeling av velferdsgoder, sier Bruflot.

– Det er en ufin retorikk som lager et skille mellom oss og dem. Det må være mulig å snakke om innvandring, integrering, hvordan man skal få flere i jobb, og få flere barn uten en retorikk om vedlikehold av etnisk norske, sier hun.

Forsurer forhandlinger

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold tok sterk avstand fra utsagnet torsdag, og kalte det for avskyelig.

​Fredag sier han et utspillet kan forsure de pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp på Granavolden på Hadeland.

Bekkevold er blitt kontaktet av flere KrF som har reagert sterkt på utspillet torsdag, som kom i innspurten av forhandlingene på Granavolden.

– Dette er jo også noe våre forhandlere har fått med seg, og noe de legger i potten. Amundsen bidrar jo til å tegne et bilde av Frp som er ganske trøblete, sier Bekkevold til TV 2