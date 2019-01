Bayern München ligger langflate etter Chelseas supertalent Callum Hudson-Odoi. Maurizio Sarri er ikke fornøyd med måten den tyske storklubben opptrer på.

– Det er uprofesjonelt. De snakker om en spiller som er under kontrakt med Chelsea, så de respekterer ikke vår klubb. Jeg er veldig fornøyd med spilleren, han forbedrer seg veldig, sier Sarri.

– Han kan forbedre seg uten ball, men jeg vil virkelig ha ham her i fremtiden.

Bayern München skal ha lagt inn flere bud på 18-åringen, men alle er blitt avvist. Det siste skal ha vært på omlag 380 millioner kroner. Sarri er uansett klar på at han vil beholde engelskmannen i Vest-London. Men han lover ikke startplass i helgens kamp mot Newcastle.

– Han virket litt sliten på trening etter å ha spilt to kamper på tre dager. Vi får se, sier Sarri.

Den tekniske vingen har fått slippe til i åtte kamper denne sesongen. Han har også scoret i Europa League. I FA-cupkampen mot Nottingham Forest hadde unggutten to målgivende pasninger til Alvaro Morata.

Hudson-Odois Chelsea-kontrakt går ut sommeren 2020, men han skal ha blitt tilbudt en ny og vesentlig forbedret kontrakt.

Flere spillere er koblet til Chelsea de siste dagene. Sarri, som ikke er kjent for å bry seg for mye om overgangsmarkedet, mener klubben trenger to forsterkninger.

– Jeg vil ikke si hvilke posisjoner, men etter min mening trener vi to nye spillere, sier italieneren.

Chelsea-manageren fikk naturlig nok mange spørsmål om overgangsvinduet på fredagens pressekonferanse.

– Det er galskap å ha et overgangsvindu på denne tiden av sesongen. Vi har kamp hver tredje dag, men det er galskap på sommeren også. Men i august spilte vi bare tre eller fire kamper.

Etter 21 kamper ligger Chelsea på fjerdeplass i Premier League. Tre poeng foran Arsenal og fire poeng bak Tottenham.