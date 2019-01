De fornærmede er både gutter i idrettslaget og mindreårige asylsøkere som mannen var verge for.

Det var i fjor høst politiet fikk en henvendelse fra et idrettslag i Hedmark, med melding om at treneren skal ha utsatt en tidligere utøver for overgrep.

Politiet satte i gang en omfattende etterforskning og mener å ha avdekket overgrep som strekker seg helt tilbake til 80-tallet.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Mannen er siktet for voldtektsforsøk, seksuell omgang med mindreårige, for å ha utnyttet sin posisjon og stilling for å få seksuell omgang, og for å ha forsøkt å påvirke vitner, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Frykter mørketall

Totalt er idrettslederen siktet for ni overgrep, inkludert voldtektsforsøk. Men politiet har vært i kontakt med over 60 personer som de mener at kan ha vært utsatt for overgrep.

– Ut i fra den lange perioden dette skal ha vedvart, frykter vi at det kan være flere der ute som kan ha blitt misbrukt av denne mannen, sier Klauseie.

Da politiet begynte å avhøre de som først meldte fra om overgrepene, fikk de etter hvert flere navn på blokka. Det var snakk om både gutter i idrettsklubben og gutter som mannen har vært oppnevnt som verge for.

– Han har vært verge for rundt 40 mindreårige asylsøkere. Rundt halvparten av disse er nå ute av landet og derfor vanskelig å oppnå kontakt med, sier politiadvokaten.

Klauseie sier at overgrepene skal skjedd i både i forbindelse med trening, konkurranse og privat samvær, og både i inn- og utland.

Alle guttene skal ha vært mellom 15 og 18 år da overgrepene skal ha funnet sted.

Strafferammen er på 10 års fengsel.

Delvis tilståelse

Klauseie sier at dette åpenbart er en spesiell sak.

– At saken omhandler så mange fornærmede og at den strekker seg over en 30 års periode, gjør det til en spesiell sak, sier politiadvokaten.

Klauseie sier at de nå jobber med å fullføre alle avhør og håper å få etterforsket saken ferdig i løpet av vinteren eller våren.



Den siktedes forsvarer, Vegard Aaløkken, opplyser at hans klient har tilstått noen av forholdene.

– Han tilstår å ha trådt over noen grenser ovenfor noen personer uten at jeg vil gå nærmere inn på faktum mens saken fortsatt etterforskes, sier han til NRK.

