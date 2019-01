Uværet har vært heftig i store deler av Nordland det siste døgnet. Flere plasser er det meldt orkan styrke.

Kjell Hanssen var på jobb og kjørt brøytebil i Vesterålen i natt.

– Det var så heftig til tider at jeg vurderte å stå helt stille, sier Kjell Hanssen.

Da han kom til Gullesfjord i Kvæfjord kommune trodde han at det var raketter og et skikkelig fyrverkeri midt på natta han så.

Spektakulært syn

– Det blinket og lyste noe kraftig opp rett ved veien og jeg lurte på hva i alle dager dette var, sier Hanssen.

Da han kom nærmere så han en strømkabel som var revet løs av vinden.

– Det så farlig ut, derfor tok jeg kontakt med det lokale brannvesenet, forteller Hanssen.

Han stod på god avstand og observerte det hele.

– Gnistregnet stod til alle kanter og det var et spektakulært syn, sier Hanssen.

Kort tid etterpå gikk strømmen i bygda. Etterhvert kom det også representanter fra det lokale kraftlaget som fikk kontroll på situasjonen.

– Det går mye kaffe og pølser

Akkurat nå er Nord-Norge delt i to. Ingen trailere eller biler kommer seg over E6 Saltfjellet i Nordland på grunn av været og det betyr lange timer med venting og mye kaffe.

– Det begynner å bli fullt på parkeringsplassen foran her, sier Ole Karsten Berghulnes, servicemedarbeider ved Saltdal turistsenteret, mens han er opptatt med å servere trailersjåfører fra inn- og utland.

– Det går enormt mye kaffe for å si det sånn, humrer Berghulnes.

Den en kanne etter den andre blir tømt, men mat må de også ha.

– Det går mye pølse med erter og egg og bacon, forteller han.

Godt over 20 trailere står nå og venter på å få komme over fjellet fra nord til sør. Det er noen kilometer opp til bommen som nå har vært nede i mange timer.

Stengt i snart et døgn

– Det er første gang på svært lenge at Saltfjellet har vært stengt så lenge, men vi har kjøkkenet åpnet og det er god stemning selv om mange kanskje begynner å bli utålmodige nå, sier Berghulnes.

Akkurat både blåser det og snør. Det betyr at sikten over fjellet er for dårlig til å slippe biler over.

– Vet du når Saltfjellet åpner igjen?

– Nei, men jeg hører snakk om at det kanskje kan bli i ettermiddag eller i kveld, men det er værgudene som bestemmer det, forteller service medarbeideren.