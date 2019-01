Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.S

Hei takk for mange gode reportasjer. Har selv en ny Dacia Duster 2018-modell. Det jeg lurer på om motorer på nye biler er innkjørt når de kommer til landet?

For i håndboken står det at bilen må kjøres f.eks 5.000 km. På Motorforum, der jeg kjøpte bilen, sa de at bilen var fabrikkjørt, hva vil det si? Hvor mange timer står motoren i benk?

Jeg kan ikke skjønne at det som står i håndboken at vi skal kjøre inn bilen når den er fabrikk-kjørt. Håper på svar. Hilsen Svein

Benny Svarer:

Hei Svein – og gratulerer med ny bil!

Skjønner at du blir litt usikker med så motstridende informasjon. Bildet over er forresten fra da vi i Broom var på lanseringen av bilen. De bilene ble ikke innkjørt for å si det slik. Men de imponerte!

Akkurat hvordan prosedyrene hos Dacia er, vet jeg ikke, men jeg tviler sterkt på at alle motorene blir kjørt i benk. Det vil i så fall være både tidkrevende, dyrt og en smule gammeldags.

Det med innkjøring behøver du å tenke fint lite på. Det gjelder knapt mer. Før kjørte man ofte 1.500-2.500 forsiktige og rolige kilometre, så skulle bilen inn til olje- og filterskift, etter at saker og ting i motoren hadde gått seg til, eller var innkjørt. Da fikk man skyllet bort eventuelt spon, partikler og annen forurensning fra motoren.

Dette var som regel gratis. En del biler hadde egen "innkjøringsolje" også.

Ofte merket man at motoren "løsnet" litt og gikk bedre, samt at drivstoff-forbruket gikk ned etter noen tusen kilometer. Rett og slett på grunn av at ting gikk seg til og at man fikk mindre innvendig friksjon i motoren. Men tidene forandrer seg.

Nå er både toleransene ved produksjon av motorer, materialkvaliteten og ikke minst oljekvaliteten såpass mye bedre at dette knapt er noe tema mer. Men det er uansett ikke dumt å ta det litt med ro og ikke tyne bilen på høye turtall, eller med svært høy belastning de første 2.000-3.000 kilometerne, er nå mitt litt konservative standpunkt. Utover det er det bare å bruke bilen helt normalt.

De siste årene jeg jobbet på bilverksted følte jeg at vi tappet av nesten helt ny, blank og fin motorolje på disse førstegangs-servicene. Det virket nesten litt meningsløst og bortkastet, sett både fra et kostnads – og miljø-ståsted.

Så bruk bilen pent, men normalt og ta den første servicen når den tiden er inne, så er jeg helt sikker på at du ikke vil få noen problemer rundt dette.

Lykke til med ny bil!SSS

