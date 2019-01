Tror torturen er hevn for ni år gammel ulykke

Seks personer, fire menn og to kvinner, står i disse dager tiltalt i Sverige for å ha mishandlet og torturert en kvinne.

Den 5. mai i fjor ble kvinnen lurt inn i en leilighet og torturert over en periode på to dager.

Kvinnen ble påført store skader etter å blant annet ha blitt slått med hammer, påført knivstikk, skamklippet og brent, og forsøkt kvalt med en død fugl.

Hun klarte til slutt å rømme, og fikk varslet naboer som kontaktet politiet. Hun tilbrakte en lengre periode på sykehus i etterkant.

Hevn for dødsulykke

Politiet har ikke slått fast hva som er motivet, men i avhør har den fornærmede kvinnen forklart at hun mener gjerningspersonene torturerte henne som hevn, blant annet fordi hun skal ha ligget med kjæresten til én av de tiltalte. Noe den fornærmede kvinnen benekter.

Kvinnen ble påført flere knivhugg mot beina. I avhør har hun fortalt at hun var så omtåket at hun ikke kan huske knivhuggene. Foto: Politiet

Hun var også passasjer da kjæresten til en av de nå tiltalte kvinnene mistet livet i en bilulykke for ni år siden. Kvinnen har sagt til politiet at hun mener dette er årsaken til at hun ble lurt inn i leiligheten og mishandlet i to dager.

I politiets avhørslogg kan man lese hva kvinnen fortalte politiet i den innledende etterforskningen. Flere av avhørene er gjort på sykehuset, og kvinnen må avbryte flere avhør fordi hun ikke orker mer.

Slått til det kun var tannfliser igjen i munnen

Etter at kvinnen ble lurt inn i en bolig i Skåne, skal flere av de nå tiltalte personene ha kommet inn i stuen der mishandlingen begynte.

Kvinnen ble først bundet fast, og deretter blant annet slått med hammer. Hammeren ble brukt mot kvinnens ansikt, og ifølge politiets avhørsnotater var det kun tannfliser igjen i munnen hennes.

Kvinnen blødde etter hvert kraftig fra sår som følge av knivhugg hun fikk mot beina. Da skal hun ha blitt flyttet fra en sofa og ned på gulvet, for at hun ikke skulle blø på sofaen.

I avhør har hun blitt spurt om skadene fra knivhuggene, men kvinnen kan ikke huske å ha blitt påført disse.

Hun forteller derimot at de tiltalte brukte en gassbrenner til å brenne av deler av håret hennes, og at de snakket om å tenne på henne med den. Det ble også diskutert om de skulle føre gjenstander opp i hennes underliv.

HOLDT FANGET: Kvinnen ble lagt i en bod, der låseklinken på døren ble fjernet og et vindu ble spikret igjen, slik at hun ikke skulle kunne rømme.

Forsøkt kvalt med død fugl

Etter hvert ble hun båret ut i en bod utenfor leiligheten, der hun tilbragte natten. Hun lå bundet under en benk, og var kneblet så hun ikke kunne rope om hjelp.

Ifølge tiltalen fjernet to av de tiltalte låseklinken på døren, og spikret igjen vinduene på boden slik at kvinnen ikke kunne rømme.