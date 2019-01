Dommen er en stadfestelse av en tidligere avgjørelse fra Østre Landsret i det store sakskomplekset, som dansk politi har kalt Operation Umbrella.

I likhet med om lag 1.000 andre delte den nå 20 år gamle mannen en video som viste samleie mellom en 15 år gammel jente og en 15 år gammel gutt. 20-åringen ble funnet skyldig i distribusjon av seksuelt materiale som viser mindreårige, samt for å ha krenket de to 15-åringene på videoen.

I høyesterett ba forsvareren hans, advokat Kirsten Bindstrup, om at 20-åringen skulle bli frikjent. Hun argumenterte blant annet med at hennes klient ikke kunne vite at de to på videoen var under 18 år. Påtalemyndigheten ba på sin side om en skjerpet straff på 60 dager ubetinget fengsel.

Høyesterett slo også fast at mannen må betale erstatning til de to 15-åringene på videoen. Jenta skal få en erstatning på 10.000 kroner, mens gutten får en erstatning på 2.000 kroner, for den krenkelsen de ble utsatt for.

Saken mot 20-åringen er blant de groveste i Umbrella-komplekset. Han delte videoen med over 30 andre, ifølge dommen.

Jentas bistandsadvokat har tidligere uttalt at hennes klient fortsatt lider som følge av videoen. Opptakene fortsatte å sirkulere på nettet lenge etter at de første dommene falt i saken.

