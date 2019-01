Toppidretten søker etter marginale forbedringer – gjelder det oss andre også?

Team Sky er verdens beste sykkel-lag, med seier i Tour de France i seks av de siste sju utgavene av rittet. Oppsiktsvekkende med tanke på at britisk sykkel fram til begynnelsen av dette tusenåret var en kuriositet. Rett nok oppnådde enkelte ryttere fremragende resultater, enn det var intet resultat av systematisk og organisert satsing. Så dukket to engasjerte og kreative personer opp – Dave Brialsford og Peter Keen, og fikk overta ansvaret og satte utvikling i system. Team Sky kom på banen i 2010 som en funksjon av satsingen og utviklingen av British Cycling. I de tre siste olympiske sommerleker (2008, -12 og -16) har britiske syklister vunnet 22 OL-gull, ti sølv- og seks bronsemedaljer, totalt 38 medaljer. Norge klarte totalt i alle grener 5-6-6 medaljer i de samme lekene, totalt 17 medaljer i alle grener, som er ca. 45 prosent av det de britiske syklistene klarte.

Så dukker én prosenten opp igjen. Team Sky bygger sine resultater på sentrale verdier, en av disse er «Performance First», som betyr kontinuerlig å evaluere alle faktorer som kan tenkes å påvirke resultatet, i tillegg til konkret å vurdere leveransene til hver enkelt i organisasjonen, enten det er ryttere eller støtteapparat. Hvor og hvem kan levere litt bedre? Sitat: «Everybody could be 1 % better at their jobb tomorrow, if you make that an objective for them. If everybody in your organisation is 1 % better tomorrow, the organisation or team as a whole becomes sligthly better. The principle of continuous improvment is to keep looking for marginal gains.»

Bård Benum var landslagsløper i langrenn for noen år siden, og senere konserndirektør i Vital Forsikring (i dag DNB Liv), og han lanserte i sin organisasjon «Litt bedre hver dag». Er for meg tett knyttet til én prosents forbedring. Blir laget og den enkelte én prosent bedre pr. år, «kapitaliseres» gevinsten, som renters rente i banken. På sikt er det derfor store gevinster å hente.

Ordet «kultur» er sentralt i begrepet «prestasjonskultur». De beste er gode til å etablere denne utviklingskulturen, gode resultater dreier seg rett og slett om kulturarbeid å gjøre i videste betydning. Organisasjonens ledere er sentrale i å skape ønsket utviklingskultur. For at den enkelte og laget skal levere én bedre, må lederen også bli én prosent bedre. Vær trygg på at Gjert hele tiden er ute etter å utvikle seg som leder av sine sønner, og at han får konstruktive og klare meldinger fra troikaen på forbedringspunkter. Han er sikkert også god på det sentrale i ledelse av prestasjonskulturer: «Gode ledere/trenere er mye sammen med de folka de leder. De sitter i begrenset grad på kontor og sorterer papir». Gjert Ingebrigtsen og trenerne/ledelsen i Team Sky er mye tilstede.

Jeg elsker konkurranse, og er helt sikker på at systematikk i utviklingsprosessene er nødvendige for gode resultater. I samspill med mine kolleger og leder har jeg, når det har fungert, fått til utvikling. I prosesser der vi har holdt fast ved de få, konkrete utviklingsområdene som er prioritert. Holdt fast til utviklingen sitter. Arve Tellefsen har uttalt: «Det er ganske kjedelig å bli god». Du må gjenta og gjenta til det sitter. Men det er gøy når mestringsutfordringen er oppnådd. Men Arve har vært, og er helt sikkert, konkret klar på de prioriterte utviklingsområdene. Hvor gode er vi i «vanlig jobb» på dette. Jeg spør ofte medarbeidere i en bedrift «hva er det viktigste du må utvikle, alene eller sammen med dine kolleger, for å forbedre resultatet». Altfor ofte får jeg intet svar. Altfor mange vet ikke, og oppfølging av det viktigste av det viktige følges ikke systematisk opp av synlige ledere. Da blir utvikling tilfeldig. Det er jo mulig likevel å lykkes, hvis de du konkurrerer med er tilsvarende svake på systematisk utvikling. Men det ville jeg ikke satset på.

Ydmykhet i forhold til eget prestasjonsnivå er også avgjørende, sa Karsten Warholm da han vant VM-gull i London 2017 og den norske og verdenspressen stimlet seg rundt gutten fra Ulsteinvik og trener Leif Olav Alnes. Sistnevnte, etter min mening, kanskje landets beste trener. Fra journalistene kom: «Du som er så ung vil sikkert vinne mange gullmedaljer i årene som kommer?». Hvorpå Leif Olav var raskt på ballen. «Vi er best akkurat nå, hvis vi ikke bevarer ydmykheten og nysgjerrighet, kan du være trygg på at det noen gærninger der ute som vil jobbe vettet av deg for å ta rotta på oss». Hva skjedde? Karsten ble bedre i 2018, men der utenfra kom det en som var enda bedre. Det skjer i alle bransjer.

Jeg påstår igjen at mange i andre bransjer har mye å lære av topputøvere innen idrett og kunst. Hvis vi skal bli «best i bransjen» innen mediesirkuset, gjelder selvsagt det samme. Da går vi for én prosenten. Godt nytt år!