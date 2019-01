Slik går du frem om du er bekymret for barnets sikkerhet i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) får telefoner fra foreldre som har barn i barnehager over hele landet.

Lou Cathrin Norreen arbeider som seniorrådgiver i FUB, og har snakket med flere bekymrede fedre og mødre.

– Bekymringene går ofte ut på at barn blir overlatt til seg selv, at barn sover ute i barnevogner og når barnet blir levert er det for få ansatte og mange barn. Det er en stor utfordring for mange barnehager i dag, sier hun.

Det er ikke alle henvendelser FUB får som handler om bekymringer for barnet, men én mor fortalte noe som sjokkerte Norreen.

– Barn gikk med brudd hele dagen

​– Det var en mor som ringte oss og fortalte at da hun hentet barnet sitt, var det veldig lei seg og sutrete. De ansatte sa at slik hadde barnet vært hele dagen, noe moren stusset over fordi den lille hadde vært så fin om morgenen. Da hun kom hjem og skulle bade barnet ga ungen uttrykk for at han hadde det vondt. Hun tok derfor med barnet til legevakten og der kunne man konstatere et brudd, forteller Norreen.

​Seniorrådgiveren synes at denne historien er skremmende.

– Barnet har jo tydeligvis fått skaden i barnehagen uten at det er blitt oppdaget. En ting er at alle ansatte ikke er der og ser barna til enhver tid. Sånn er det, men at barnet en hel dag går med brudd i armen er svært alvorlig, sier hun.

Hun presiserer at det er normalt at barn faller og slår seg og får skrubbsår.

– Det skjer og er en del av oppveksten og barndommen, men alvorlige ulykker skal ikke skje. Det må vi forebygge.

Alle må følge regelverket

Seniorrådgiveren sier at foreldre kan forvente at barnehagene følger det regelverket alle skal forholde seg til. Hun vil presisere at det er veldig mye bra i norske barnehager og at foreldre er fornøyd.

– Det er barnehageloven og en rammeplan for norske barnehager. Ved siden av dette finnes det forskrifter og miljørettet helsevern. Her skal man beskrive sikkerhetsrutinene sine. Her må man risikovurdere barnehagedagen og man må ha gode rutiner som forebygger ulykker og alvorlige hendelser, forteller hun.

– Vi skal ta vare på små barn en hel dag og da må vi ta for oss at risikoene finnes. At vi har gode rutiner og at det ikke skjer alvorlige ulykker.

Klump i magen

Er man som forelder bekymret for ditt barns sikkerhet i barnehagen, råder FUB foreldre til å gå fram på følgene måte: