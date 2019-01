Nissan har såvidt fått ryddet opp etter feiringen av jubelåret 2018. I fjor ble nemlig deres elektriske Leaf Norges mest solgte bil. Det heter at man skal smi mens jernet er varmt, og Nissan fyrer på, de.

På teknologimessen CES i Las Vegas er de på plass med en fornyet utgave av Leaf. Nytt batteri gir rekkevidde på opptil 385 kilometer (etter den nye målemetoden WLTP), nytt infotainmentsystem og mer fraspark er også på plass.

I tillegg har de med seg en konseptbil som er svært interessant, sett med norske øyne. Den heter IMx, og er en elektrisk SUV.

Dette kan bli en perfekt bil for Norge

Sporty design

IMx er 4,6 meter lang, med litt coupeaktig hekkparti, et mye mer utagerende design enn vi er vant med fra Nissan – og den har firehjulsdrift.

Det er ikke første gangen vi har sett den.

Men under besøket i Las Vegas fikk vi tak i toppsjefen for design hos Nissan, Alfonso Albaisa. Han kunne fortelle mer om hva vi har i vente.

Ratt og pedaler forsvinner

Nissan legger ikke skjul på ambisjonene om at bilene deres skal gjøres mest mulig selvkjørende, eller autonome, i årene som kommer.

IMx er sågar laget slik at du kan fjerne både ratt og pedaler når bilen skal kjøre av seg selv.

Dashbordet domineres av en skjerm som strekker seg over hele bredden av bilen – og i dørene er det lagt opp til en forlengelse av hovedskjermen.

Langt unna

Dessverre er nyheten fortsatt et godt stykke unna. Albaisa er forsiktig med å si for mye om når vi kan vente å se denne bilen på markedet, men indikerer at vi må vente i over to år.

Det er nok skuffende for mange. Bilen ble tross alt vist første gang på en messe tilbake i 2017. Og Nissan, som i utgangspunktet har ligget langt framme i elbilutviklingen, risikerer å bli hengende litt etter når det drøyer såpass lenge til de har en elektrisk SUV på markedet.

I videoen øverst i artikkelen kan du høre Albaisa fortelle mer om bilen – og se hva som skjer når du velger autonom kjørinSSg.

