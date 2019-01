Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Nordmannen har spilt over fire år i nederlandske Heerenveen, og skal etter planen fullføre kontrakten der før han drar til Italia. Det vil si at midtbanespilleren ikke spiller for Sampdoria før sommeren 2019.

– Jeg er veldig fornøyd med endelig å få det på plass. Det er deilig å få avklart fremtiden. Nå kan jeg bare fokusere på de neste seks månedene i Heerenveen. Det er viktig at fokuset ligger der nå. Det er alltid litt usikkert når man har kort tid igjen av en kontrakt, så det var godt med en avklaring nå.

Tidligere i januar kunne TV 2 melde at Thorsby var i dialog med den italienske klubben. Det har også vært interesse rundt nordmannen fra flere andre klubber.

– Det har vært en lang prosess med flere interessert klubber fra forskjellige land. Italia vil passe meg bra og jeg er veldig glad for at det ble Sampdoria. Det er en veldig stor klubb som også har vist at de kan ta vare på unge spillere og videreutvikle dem.

Lysluggen har signert en kontrakt ut juni 2023.

– Passer meg veldig bra​

​22-åringen tror også at han vil passe godt inn i måten klubben spiller på.

– Jeg har sett mange av kampene deres i det siste. Systemet deres passer meg veldig bra, så jeg er veldig fornøyd.

Nordmannen ser for seg at han vil spille i en av midtbaneposisjonene i Sampdorias midtbanediamant.

– Nå er jeg bare veldig glad for at alt er på plass. Slike ting tar litt energi, og jeg er glad for at alt er over. Det er en kjempebra klubb, så det er veldig stort.

– Snakker du italiensk?

– Ikke foreløpig. Jeg har så vidt begynt å praktisere det litt. Så det blir viktig å lære seg raskt. Engelsk er ikke så vanlig her, så jeg blir nødt til å lære det ganske fort. Det blir muligens litt italiensk-timer utover våren, sier Thorsby, som for øvrig har lært seg nederlandsk under tiden i Heerenveen.​

Den italienske klubben ligger for øyeblikket på syvendeplass i Serie A.​ Det betyr at det ikke er helt utenkelig at det blir spill i Europa neste sesong.

– De har hatt en veldig fin høst. Det er tøft å kvalifisere seg for Europa, men det ligger greit an nå. Det hadde vært en ekstra bonus.

Thorsby står totalt med 118 kamper og 13 scoringer for Heerenveen. Fem av scoringene har for øvrig kommet denne sesongen.