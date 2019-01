Tesla driver ikke bare med personbiler. De har også en større satsing på nyttekjøretøy. I fjor viste de sin Tesla Semi for første gang. Produksjonsstart på denne er etter planen ikke veldig langt unna.

Nå er det blitt kjent at Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikkene på Norges fem største flyplasser, har bestilt to eksemplarer av Tesla Semi.

Selskapet ønsker å være først i Norge til å frakte varer fra Europa til Norge med elektriske trailere.

Solcellepanel på lageret

– Vi skal på mange områder bidra til å gjøre taxfree bærekraftig. Derfor jobber vi med ulike løsninger for å frakte varer fra hele verden til Norge på mest miljøvennlig måte. Tesla Semi er et av tiltakene, sier Haakon Dagestad, som er kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway.

Det er usikkert når trailerne kommer, men selskapet er allerede i gang med forberedelsene for å ta dem i bruk.

– Lageret vårt er allerede elektrifisert, med solcellepanel, så nå er det veien fra lageret og frem til butikkene som må elektrifiseres. Får vi ladet trailerne med fornybar energi vil det ha svært positiv effekt, både på klima og lokalforurensing, sier Dagestad, i en pressemelding.

Målsetningen til Tesla er som vanlig ikke snau: De vil revolusjonere markedet også for tunge kjøretøy.

Mega-ladere

Tilbake til Tesla Semi. Her ønsker den amerikanske elbilprodusenten å revolusjonere markedet for nyttekjøretøy. Luftmotstanden på den digre lastebilen er 0,36 Cd. Til sammenligning har en Bugatto Chiron 0,38 Cd. 0-60 miles (96 km/t) tar kun 5 sekunder hvis lastebilen er tom. Ca 20 sekunder hvis den er fullastet – noe som er dobbelt så raskt som en tradisjonell diesellastebil. Den har fire motorer – en på hver side av de to bakakslene – men kan kjøres med bare to, om nødvendig.

I forbindelse med lastebilen, skal det også komme noe som Tesla kaller Megachargers. Disse skal driftes på solenergi, og i løpet av 30 minutter skal de kunne tilby opptil 640 kilometers rekkevidde.

Her er målet at det ikke skal gå mye tid tapt, sammenlignet med å fylle opp tanken på en vanlig diesel-lastebil.

Taxfree-bransjen har et stort transportbehov. Nå kan deler av dette gjøres elektrisk. Foto: Scanpix.

Sete i midten

På innsiden er det ett midtplassert sete som gjelder. Og det blir bransjens beste utsyn, med digre vindu på alle kanter. Klappstoler er tilgjengelig bak førersetet.

Utvendige speil finnes ikke, i stedet brukes kamera – som viser bildene på to digre skjermer plassert høyt oppe på hver sin side av dashbordet.

Den nye lastebilen til Tesla skal naturligvis kunne kjøre helt av seg selv. Et eget autopilot-program blir installert for lastebilene, som blant annet er programmert til å kjøre ut til siden og stoppe, hvis sjåføren er i fare.

Her er arbeidsplassen, et par hakk mer digital enn det vi finner hos dagens konkurrenter.

Billigere

Skal vi tro Tesla, vil det koste mindre å bruke Tesla Semi, enn en vanlig diesellastebil. 20 prosent mindre, faktisk.

Den elektriske lastebilen skal kunne kjøres med en kostnad på 1,26 dollar per mile (1,6 km), mens en tradisjonell diesel-lastebil koster 1,51 dollar per mile. Disse tallene er imidlertid basert på amerikanske forhold, og beregnet av Tesla.

