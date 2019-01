Denne TV 2-profilen kjenner du neppe igjen

I forrige sesong av The Voice debuterte DJ og musikkprodusent Martin Danielle som mentor i The Voice.

30-åringen, kjent under artistnavnet CLMD, var yngstemann i mentorgruppa bestående av Morten Harket (59), Lene Marlin (38) og Yosef Wolde-Mariam (41).

Årets mentorer er de samme, men én ting er forandret fra forrige sesong. Martins lange lyse lokker er borte, og halve ansiktet er nå dekket av et fyldig skjegg.

– Hva fikk deg til å si farvel til de lange lyse lokkene?

– Godt spørsmål, men det er vel ikke mer i det spennende enn at jeg hadde hatt langt hår i tre år, så det var på tide å friske opp litt. Men så turte jeg ikke å ta bare håret, jeg måtte kompensere med skjegg, sier Martin når TV 2 tar kontakt.

Høy vedlikeholdsfaktor

30-åringen har hatt skjegg lenge, men nå har han tatt det til nye lengder. Det viste seg å være mye mer arbeid enn han hadde trodd.

LANGT HÅR: Slik så Martin ut da forrige sesong gikk på lufta. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Det jeg har funnet ut, er at det er mye mer jobb med mye skjegg enn med langt hår. Jeg trodde det var slitsomt å ha lang sveis, men skjegg er faktisk verre. Man må pleie det veldig ofte, sier han.

Den jobben har han nå satt bort til sin faste frisør, Jojo. Og i TV-opptaksperioder går han så ofte som én gang i uka for å holde skjegget i sjakk.

– Ikke særlig fan

Og for dem som trodde det var kjæresten Alexandra Backströms idé at han skulle gro lengre skjegg, må de tro om igjen.

– Nei, hun er ikke særlig fan av det. Hun er veldig fornøyd med sveisen, for den er den samme som da vi møttes, men jeg tror ikke skjegget er så godt å kysse på, sier Martin og humrer.

Han støtter seg derimot til en kommentar han fikk fra en kompis.

– «Martin tar ansvar. Han har skjegg for oss mindre heldige som ikke kan få det».

Topper forrige sesong

Skjegg og hår til side: Martin og mentor-kollegene er i full sving med den nye sesongen av The Voice. Og skal vi tro musikkprodusenten, er det mye å glede seg til.

– I år er det et helt utrolig bra nivå på deltakerne. Det høres veldig selger-aktig ut å si det, men jeg synes det er jevnt over bedre nivå enn sist. Det var bra i forrige sesong også, altså, men i år har det jevnt over vært enda bedre, sier han entusiastisk.

Mentor-strid

Og med én sesongs erfaring, føler han seg mye mer komfortabel i mentorstolen.