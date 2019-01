Poserte med våpen på sosiale medier: – Hun er livredd for ham

Delte våpenvideo

Den tiltalte rapperen er tidvis aktiv på ulike sosiale medier. Her deler han blant annet musikken sin. På en konto har mannen også delt en video der han poserer med det som tilsynelatende ser ut til å være et maskingevær av typen AK47. Det er uklart om dette er et ekte våpen eller en replika.

Verken statsadvokaten eller mannens forsvarer er kjent med dette, opplyser de til TV 2.

Den fornærmede kvinnen gruer seg til rettssaken, sier bistandsadvokat Trine Rjukan. Hun ønsker at de tiltalte skal forlate rettssalen under hennes forklaring.

BISTANDSADVOKAT: Trine Rjukan representerer kvinnen som er fornærmet i saken. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

– Hun har det tøft og vanskelig nå fordi hun gruer seg veldig til å fortelle om hendelsene.

– Hvordan har hun opplevd ventetiden?

– Det har vært en tilleggsbelastning. Vi har forstått at det har vært noen etterforskningsmessige hindringer, men hun har vært redd og engstelig i hele perioden, sier Rjukan.

Fikk juling av drapsmann

Rapperen ble pågrepet i saken i slutten av august i 2016, kort tid etter at forholdet skal ha funnet sted. Han satt da varetektsfengslet i en periode utover høsten. I fengsel ble han utsatt for vold fra en mann som i fjor ble dømt for et parteringsdrap på Ammerud i Oslo.

Rapperen har imidlertid vært på frifot de siste to årene.

– Min klient har vært livredd for tiltalte, og det har hun vært lenge. Hun har sett seg over skulderen, sier bistandsadvokaten.

Påtalemyndigheten mener at det ikke var grunnlag for å holde rapperen fengslet lenger enn de gjorde.

– Høsten 2016 ble det besluttet at han skulle løslates fordi politiet ikke fant at det var fare for gjentakelse eller bevisforspillelse. Han er ikke tatt for nye alvorlige forhold siden løslatelsen, sier statsadvokat Andreas Schei.

I tillegg til frihetsberøvelse, vold og voldtekt, anklages rapperen for en hel rekke andre forhold. Det gjelder blant annet en knivstikking, trusler, bruk og oppbevaring av narkotika, ulovlig oppbevaring av ei hagle og kjøring i ruspåvirket tilstand.