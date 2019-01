Disse får en snørik helg

Et kraftig lavtrykk herjer fortsatt i Nord-Norge med vindkast opp mot 40 m/s.

Vinden vil avta i løpet av dagen i dag, men det vil fortsatt bli en frisk helg.

– I Nord-Norge blåser det mye nå, og det fortsetter med snøbyger og nordvestlig liten kuling i Lofoten og Vesterålen lørdag. Det er fortsatt mulighet for stiv og sterk kuling i Troms og Finnmark på formiddagen. Det vil komme snøbyger gjennom dagen med 10 til 15 centimeter generelt i landsdelen, og over 20 centimeter i Vest-Finnmark, forteller vakthavende meteorolog i StormGeo, Lillian Bergheim til TV 2.

Fare for polare lavtrykk

Søndag kan det bli enda heftigere snøvær i landsdelen, ettersom det plutselig kan oppstå polare lavtrykk. Dette er små, veldig kraftige lavtrykk som kan dukke opp som troll av eske.

– Nordavinden og ustabile luftmasser gjør at det kan oppstå polare lavtrykk som vil gi tettere snøvær med kuling. Det kan lokalt komme mye snø på kort tid. Forholdene ligger til rette for at det kan skje søndag, men det er noe usikkert, sier Bergheim.

Kan bli vanskelige forhold

Også i Midt-Norge må man belage seg på en grå helg med mye bygevær og en del vind. Nedbøren vil komme som regn og sludd langs kysten lørdag, men som snø lenger inn i landet.

Polare lavtrykk utenfor norskekysten. De er lett synlige som virvler på satellittbildet, men vanskelig å varsle før de dannes. Arkivbilde: StormGeo

Søndag blir det kjøligere på grunn av nordavind, og nedbøren vil gå over til snø de fleste steder.

– Det kan kan fort komme 20 til 30 cm snø lokalt i løpet av søndagen, noe som kan gi utfordrende kjøreforhold, advarer meteorologen.

Vått, men så blir det kaldere

Også Vestlandet får bygevær lørdag med regn og sludd, men snø i indre og høyereliggende strøk sør for Stad. Det samme gjelder Agder, men her kommer nedbøren mest sannsynlig regn langs kysten av Vest-Agder lørdag.

Søndag kan vestlendingene få en mild og våt start på dagen, før det igjen blir omslag til kjøligere vær.

​– Det går over til nordavind ganske kjapt, og i løpet av søndag ettermiddag går regn over til å bli snø og sludd. Det kan nok skape utfordringer, men det er foreløpig nokså usikkert om det kommer mye nedbør. Det kommer an på vindretningen, sier Bergheim.