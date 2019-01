Nå sliter de, alle sammen

Vanligvis er ikke disse tallene så interessante. Det er en meningsmåling om stortingsvalg, tatt opp i januar i et lokalvalgsår. Det er en rutinemessig måling av temperaturen.

Denne målingen er mer interessant.

Akkurat nå sitter Høyre, Frp, Venstre og KrF på Hadeland og forhandler om ny regjeringsplattform. Da spiller det en rolle hvem som går opp og hvem som går ned.

Jo mindre partiene blir, desto mer gjennomslag trenger de i forhandlingene. Paradoksalt nok.

På TV 2s siste gallup er det Fremskrittspartiet som går mest ned. Partiet kjenner på regjeringsslitasje, både internt og hos velgerne.

Ta Venstre, for eksempel. Nok en elendig måling. Ikke siden juni i fjor har Venstre vært over sperregrensen på snittet av meningsmålinger. Hvis man kun ser på velgeroppslutning, har regjeringsdeltakelsen vært fullstendig mislykket.

Mathias Fischer, kommentator i TV 2 Foto: Håvard Solem/tv 2

Et år etter at de gikk inn i regjering, kan Venstre bruke tiden på Granavolden gjæstgiveri til å reflektere over hva som har gått galt.

Erna Solberg vet at hun trenger samarbeidspartnerne sine. Hvis KrF og Venstre faller under sperregrensen i 2019, er hun ferdig som statsminister.

Et dårlig valg for Frp kan gjøre at flertallet glipper, at Frp vil ut av regjeringen, eller at de blir en forferdelig slitsom samarbeidspartner som skriver akkurat hva de vil på Facebook.

Som Høyre-leder må Solberg tenke på eget parti. Som statsminister må hun håpe at alle fire partier gjør gode valg.

Men det er ikke hennes skyld at Trine Skei Grande er en upopulær Venstre-leder. Det er ikke statsministerens feil at KrF delte seg selv i to under høstens identitetskrise.



Erna Solberg kan ikke ta ansvar for Frps valgkamp.

Det hun derimot kan gjøre, er å være rause med dem i regjeringsforhandlinger.

Problemet hennes er at hun nekter å være raus med pengesekken. I teorien kan hun selvagt kaste milliarder etter KrF så de får innfridd ønsket om økt barnetrygd. Hun kan gi Venstre alle pengene de vil ha til klimatiltak. Når Frp ber om å reduserte bompenger, kan hun spørre «Hvor mye?».

Det skjer ikke. Solbergs eneste krav i forhandlingene er at de ender med noe som er økonomisk forsvarlig.

De konfliktsakene som ikke handler om penger, handler heller ikke om Høyre. Det er ikke Solberg som må gå med på strengere innvandringspolitikk, det er Grande og Ropstad. Det er Frp som må akseptere klimakravene til Venstre.