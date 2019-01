Norge er i Herning med 18 spillere, men det er to flere enn de som kommer med til kampene. Blonz er sett på som et kjempetalent.

Fredriksen slet med en skade i magen på treningen torsdag. Jakobsen nådde ikke opp i kamp med flere linjespillere.

Hver deltakernasjon kan bare gjøre tre bytter i løpet av VM. Norges landslagssjef Christian Berge er meget kritisk til dette.

– Det burde vært flere muligheter. Bytter du inn en spiller og så samme mann ut, teller det for to. Og jeg må spare et mulig bytte på keeperplassen helt til vår siste kamp, sier han til NTB.

Norge VM-åpner mot regjerende afrikamester Tunisia fredag. De norske gutta blir klare favoritter.