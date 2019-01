Vi er blitt et reisende folk, og alt tyder på at 2019 blir et nytt år der folk drar på tur. Spørsmålet er bare hvor vi vil ende opp – for eksempel i sommer. Vi utfordret to reiseglade mennesker til å velge to steder hver.

Prøv Helgelandskysten

Solfrid Bøe er pressesjef for Reiselivsmessen og anbefaler Norge som feriedestinasjon.

– Norge er et utrolig eksotisk land, og vi bør besøke Norge mye mer. Og reise sakte. Tyskere, nederlendere, dansker og svensker elsker denne praktfulle Nordlands-kysten, sier hun.

– Men hva med oss nordmenn, er vi like flinke til å se vårt eget ferieland?

– Nei, jeg syns ikke det. Helgelandskysten og Kystriksveien er så flott, så nå må vi få øynene opp! Her er naturen fantastisk og mulighetene mange, sier Bøe.

Se alle tipsene i videovinduet øverst i saken!

Reis til Kina

Solfrid Bøe slår også et slag for Beijing og Kina.

– Reis til Kina. Jeg var der fire dager med en venninne og for en reise!, sier hun. Vi hadde tettpakket program med egen guide, og fikk med oss alle høydepunktene.

Og går alt etter planen, lanserer det kinesiske Hainan Airlines sin første direkterute mellom Norge og Kina i løpet av vinteren.

Plovdiv, Bulgaria

En som har reist verden rundt, er redaktør i reisebladet Vagabond, Helge Baardseth. Vi utfordret også han til å velge to reisemål, og det første ligger i Bulgaria.

Plovdiv i Bulgaria har amfiteater og er europeisk kulturhovedstad i år.

– Ja, prøv Plovdid i Bulgaria. Her har jeg ikke vært, og hit har jeg veldig lyst til å reise, sier Baardseth.

I år er nemlig Plovdiv en av to europeiske kulturhovedsteder. Og legger opp til mye ekstra kulturaktiviteter i år.

– Jeg ville jo kanskje ikke funnet på å dra dit, men dette er spennende i år. Plovdiv er en av verdens eldste byer, har romersk amfiteater, ottomanske herskapsbygg, sovjetiske statuer og trendy barer.

Prøv toget i Europa.

Reis med tog i Europa

– Fly er transport, tog er reise, og kombinasjon er helt topp, sier Baardseth.

Booker du en interrailbillett, får du to barn gratis på en voksenbillett.

– Her er mulighetene enorme, sier Baardseth.