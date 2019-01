Hvor du bor kan ha mye å si for hvor ny eller gammel bilen din er. En oversikt som NAF har laget viser nemlig at det er et klart skille mellom hvor de nye og de gamle bilene befinner seg her til lands.

Det ruller 141.000 biler på norske veier som er 20 år eller eldre. Nesten to av tre – 63 prosent – av disse befinner seg i distriktene.

Tallene viser at det er store forskjeller blant enkelte eldre årganger. 1995-modellene er det beste eksempelet.

Eier du én av de 18.000 bilene som fortsatt ruller på norske veier, er det nesten dobbelt så stor sjanse for at du bor i distriktene som i byen. 65 prosent av disse bilene er i distrikt, mot 35 prosent i by.

Doble vrakpanten

– Det har skjedd utrolig mye når det gjelder sikkerheten i biler siden 1995. Den gangen var det airbager og ABS-bremser. Nå er det et vell av elektroniske hjelpesystemer i bilene. Også oppbyggingen av bilene er langt bedre for å hindre alvorlige skader på passasjerene i en kollisjon, Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

NAF mener derfor at det må to ting på bordet under regjeringsforhandlingene. Det ene er en dobling av vrakpanten på bil, som ikke har vært økt siden de rødgrønne styrte. Sist gang vrakpanten økte skjøt vrakingen av biler i været.

Det andre er at man ser nærmere på en kasseringsbelønning for de aller eldste og aller minst trafikksikre bilene.

Økt vrakpant kan være effektivt for å få flere eldre biler bort fra norske veier: Foto: NAF.

Omvendt for nye biler

– I Norge har vi for dårlige insentiver for å ta ut de aller eldste bilene. Det er god distriktspolitikk og viktig for trafikksikkerheten å øke vrakpanten på bil. Utskifting av bilparken dreier seg om trafikksikkerhet, distriktspolitikk og om miljø, sier Sødal, i en pressemelding.

Om viser på alle bilene fra 2000 eller tidligere, befinner 62 prosent av disse bilene seg i distriktene og resten i by. For de nyeste bilene er det helt omvendt: Av biler som er fra 2010 eller senere, befinner et flertall av bilene seg i byene: 55 prosent i byene mot 45 prosent i distriktet.

Det har skjedd veldig med kollisjonssikerheten til nye biler de siste årene. Her har krasjtestinstituttet Euro NCAP hatt stor betydning, de krasjer det meste av nye biler som selges i Europa. Foto: Euro NCAP.

Avhengig av bilen

Leter du etter en 1997-modell er det 60 prosent sjanse for å finne den i distriktene, og 40 prosent for å finne den i en by.

Men hopper vi 20 år fram, er bildet helt motsatt: For 2017-årgangen er tallet 57/43 prosent i favør av byene.

– Det er på tide at man får bort de minst trafikksikre bilene der man faktisk er dønn avhengig av bilen, avslutter Sødal.

