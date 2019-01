Elbilen I-Pace har snudd opp-ned på hele situasjonen for Jaguar i Norge. Fra å ligge helt i bunnen av registreringsstatistikkene, har de gjort et solid byks oppover.

I fjor endte de på 1.360 solgte og registrerte biler. 1.081 av disse var I-Pace.

For å sette det litt i perspektiv: 2017 var i tradisjonell Jaguar-forstand et godt år i Norge. Da solgte de 299 biler.

Men det skal ikke stoppe der. Under et arrangement med pressen denne uken, fortalte den norske Jaguar Land Rover-sjefen John Helmersen at de har ambisjoner om å øke salget av I-Pace kraftig i år.

Klarte over 1.000 biler

– Vi har et mål om å levere ut 4.000 biler i 2019. Vi har lykkes med å få veldig god produksjon i første kvartal. Det gjør også at vi kan kutte ventetiden. De som bestiller nå, kan etter alt å dømme regne med å få bilen sin i april/mai, sa Helmersen.

John Helmersen leder Jaguar Land Rover i Norge.

Da I-Pace ble lansert i Norge i fjor, var importørens ambisjon å levere ut 1.000 biler før nyttår.

– Det klarte vi altså, og det er vi stolte av. Det har vært en stor jobb for hele organisasjonen vår, fortalte Helmersen.

Norge er viktig

Jaguar solgte imidlertid langt mer enn det antallet de fikk til landet i fjor. Derfor går de inn i 2019 med en ordrereserve på mellom 1.500 og 2.000 biler. Uavhengig av salget framover, blir det altså ny rekord for I-Pace i 2019.

– Vi har klart å levere bra, da prioriterer også fabrikken oss. Nå vet vi akkurat hvor mange biler vi får inn til Norge i første kvartal. Fram mot sommeren skal vi levere mange I-Pace, sa Helmersen.

Norge er dermed et svært viktig marked for denne bilen. I-Pace produseres i Østerrike og produksjonskapasiteten ved fabrikken hos Magna Steyr er begrenset. 25.000 biler i året er det maksimale. Slik sett kan nok norske kjøpere være glade for at elbilsalget ennå ikke har begynt å ta av i særlig mange markeder.

Sjekk hva du må betale for millionbilen nå

I-Pace er en stor salgssuksess i Norge. Den nyter godt av å være tidlig ute blant de mer eksklusive elbilene.

Konkurrentene kommer

Timingen for I-Pace er svært god. Da den kom i fjor høst, var Jaguaren den første bilen som ga Teslas Model S og Model X reell konkurranse.



Nå er det like før Audi kommer med sin elektriske SUV, e-tron. Den og I-Pace appellerer nok langt på vei til den samme målgruppen. Audi sier her at de skal få bra med biler, men noe mer konkret enn det vet vi ikke ennå.

Utover i 2019 kommer det så noen flere konkurrenter ut på markedet, før det fra 2020 er klart en rekke nye og viktige elbiler.

SUV-favoritter kommer som elbiler

SUV-en F-Pace er den Jaguaren som selger nest mest i Norge.

Større enn Honda...

Bortsett fra I-Pace er det forresten familie-SUVen F-Pace som selger best av Jaguars modeller i Norge. Den har markert seg bra i konkurransen mot biler som BMW X3, Audi Q5 og Mercedes GLC. I fjor fikk den også en lillebror i E-Pace, relativt høy pris er nok en medvirkende faktor til at den så langt ikke har gjort mye ut av seg i det norske markedet.

Totalt sett endte altså Jaguar-salget i fjor på 1.360 biler. Med det havnet Jaguar på 21. plass blant de mest solgte bilmerkene her til lands. Dette løftet dem over konkurrenter som Lexus, Porsche og Land Rover. Ja, faktisk er Jaguar nå også større enn Honda her i Norge. Hadde du sagt noe sånt for bare noen år siden, ville du neppe blitt trodd.

Denne er fra samme konsern og har akkurat blitt ladbar​

Video: Broom-Benny om bilene vi kan vente oss i år

​