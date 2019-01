Klopp fnyser av marerittstatistikk

Se Brighton - Liverpool direkte på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no i dag fra klokken 15.30

– Statistikk har ingen relevans for hva som kommer til å skje, sier Jürgen Klopp på siste pressekonferanse før Liverpool hopper på bussen i retning kystbyen Brighton.

Liverpool har spilt to kamper så langt i 2019, begge har endt med 1-2 tap for henholdsvis Manchester City (ligaen) og Wolverhampton (FA-cupen).

Tapene utvider manager Jürgen Klopps elendige januar-statistikk. Liverpool har tapt 11 av de 26 kampene tyskeren har ledet laget i kalendermåneden januar.

Det utgjør 31 prosent av samtlige tap Klopp har som manager i sine år som sjef på Anfield. Under 51-åringens ledelse har rødtrøyene ruslet av gresset som det tapende laget 35 ganger på 183 kamper. Tyskeren er ikke interessert i å bruke en kalori på negative tanker.

– Denne sesongen har vært fantastisk og det som har skjedd tidligere (januarstatistikken red. anm.) betyr ingenting for hvordan det kommer til å gå fremover.

– Vi har tapt to kamper, det er ikke bra, men det er ikke et problem, fortsetter Klopp.

– Nå handler det om å gjøre vårt beste mot Brighton.

Offensiv supporterleder

Supporterleder Tore Hansen er ikke bekymret for at januar 2019 skal ta livet av drømmen om klubbens første ligatittel siden 1990.

– Nei, overhodet ikke. Vi ligger foran skjema og er i en kjempegod posisjon. Liverpool hadde to treninger om dagen utover høsten. Formtoppen skulle komme rundt jul og nyttår. Desember måned har vært helt fantastisk, sier supporterlederen før han fortsetter:

– Planen er muligens å bytte litt på laget utover nå for å bevare formen.

– Man klarer ikke være på topp hele sesongen, sier Hansen til TV 2.

Ingen enkel oppgave

I ettermiddag venter bortemøte med Brighton for scouserne. Sist lagene møttes endte det med en knepen 1-0-seier for Liverpool, og TV 2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø-Møller, tror på en tøff kamp for ligalederne.

– Brighton er ingen walkover. I desember tapte de knepent 1-2 for Chelsea og spilte 1-1 mot Arsenal, påpeker Stamsø-Møller.

Selv om Brighton har gitt enkelte av topplagene trøbbel, og måneden vi er inne i heter januar, er ikke den norske supporterlederen bekymret.

– Jeg er optimist. Vi stiller med et toppa lag offensivt og det eneste spørsmålet er hvem som blir makkeren til Virgil van Dijk om ikke Matip blir klar. Fabinho er blitt nevnt og han har vist at han kan takle den oppgaven også, sier Hansen til TV 2.