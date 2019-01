Bakgrunnen er et boligkjøp paret gjorde i fjor, melder God kveld Norge.

I 2017 kjøpte blogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli en leilighet på Torshov i Oslo til 5,5 millioner kroner.

Uenighet med selger

Rettsdokumenter som God kveld Norge har fått tilgang til, viser at ekteparet må møte i Oslo tingrett i midten av februar, som følge av en uenighet med selger.

Ekteparets advokat ønsker ikke å uttale seg om saken.

Forsikringsselskapet som representerer selger skriver dette i en e-post til God kveld Norge:

«Vi skjønner veldig godt at dette medfører en ekstra belastning for alle involverte – særlig kjøper og selger. Saken skal behandles av retten fordi partene er uenige om hvorvidt leiligheten samsvarer med de forventningene kjøper hadde forut for kjøpet.»

TV 2 har vært i kontakt med både dommeren i saken og Oslo tingretts kommunikasjonsavdeling. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Bygger hus

I fjor ble det kjent at bloggeren og Sundli skal bygge hus i på Jessheim i Ullensaker kommune.

Paret har tidligere uttalt til TV 2 at de gleder seg til å flytte vekk fra bykjernen.

– Det blir deilig å flytte ut av sentrum. Å få en hage og mer plass. Vi har så mye folk på besøk, så vi trenger flere soverom, sa Sundli til TV 2 i desember.

– Vi flytter ikke langt. Alle som kommer på besøk kommer ofte med fly, og det er bare en halvtime fra Oslo sentrum. Vi flytter også nærmere mamma og pappa.

Bloggeren forteller at det blir et stort hus med mye plass til ekstra besøk. Boligen skal etter planen stå ferdig i april.

– Det er 190 kvadrat. Det er ikke en stor hage, men nok til å være ute å leke og spille litt fotball.