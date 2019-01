Den 17. oktober i fjor rykket politiet i Barron County i Wisconsin ut til et hus, etter en mystisk telefonsamtale.

Da de ankom stedet fant de James (56) og Denise Closs (46) skutt og drept. Deres datter Jayme (13) var sporløst forsvunnet.

Hun var aldri mistenkt for drapet på foreldrene, og politiet mente at hun hadde blitt kidnappet av én eller flere gjerningspersoner.

Uflidd og tynn

Store styrker har i nesten tre måneder lett etter den unge jenta. Lite har tydet på at politiet har vært i nærheten av å finne henne.

Torsdag ettermiddag var en kvinne ute å gikk tur med hunden sin i Gordon i Wisconsin, da en uflidd og tynn jente plutselig kom gående ut av skogen.

Hundeeieren tok med seg jenta til en nabo. Da Kristin Kasinskas åpnet døren fikk hun sjokk.

– Vi kjente henne igjen umiddelbart. Hun sa: Mitt navn er Jayme, jeg har blitt kidnappet og foreldrene mine har blitt drept, forteller Kasinskas til Minnesota Public Radio.

Rømte fra hus

13-åringen fortalte videre at hun hadde klarte å komme seg bort fra et hus i nærheten, etter at hun hadde blitt overlatt til seg selv.

Ifølge Kasinskas delte ikke Closs flere detaljer, men hun hadde fortalte at hun aldri hadde vært i Gordon før.

Forrest Nutter sin kone var også tilstede da Jayme Closs banket på døren.

– Hvis hun hadde kommet ut av skogen ti minutter senere, og ikke funnet noen ville kidnapperen ha funnet henne igjen og tatt henne med tilbake til skogen. Dette var skjebnen, sier han.

En person er pågrepet, mistenkt for kidnappingen av 13-åringen. Det er foreløpig uklart om det er den pågrepne som står bak drapet på Closs' foreldre.

– Uvirkelig

Like etter at nyheten om at Jayme Closs var funnet, snakket hennes onkel, Jeff Closs, med KARE-TV. Han var overlykkelig over at niesen endelig var i sikkerhet.

– Vi var ikke sikker på om hun noensinne ville bli funnet. Når du endelig får beskjeden så er det helt uvirkelig, vi er alle så glade og takknemlige, sier Jeff Closs til tv-kanalen.

13-åringens kusine, Seara Closs, delte nyheten på Facebook kort tid etter at hun ble funnet.

«Hun er i live, og på vei hjem! Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet til. Jeg kan aldri takke dere nok alt dere har gjort for å bidra. Jeg elsker dere alle!!!», skrev hun på Facebook.

Sheriff i Barron County, Chris Fitzgerald, har varslet at det vil være en pressekonferanse i ettermiddag norsk tid.