Politiet har fått 150 tips det siste døgnet

Flere av tipsene handler om de tre skikkelsene på en overvåkingsvideo politiet gikk ut med torsdag.

Det opplyser politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse på Lillestrøm politihus fredag formiddag.

Bare det siste døgnet har det kommet inn 150 nye tips i saken. Disse kommer i tillegg til de over 100 tipsene som kom inn det første døgnet etter at politiet offentliggjorde saken.

Om etterforskningen sier politiinspektøren at saken fremdeles etterforskes som grov frihetsberøvelse, men at saken i all vesentlighet står på samme sted som den har gjort de siste dagene.

– Vi vet fortsatt ikke hvor Anne Elisabeth Hagen holdes skjult, og vi vet ikke om hun har vært skjult på ett og samme sted, sier Brøske.

Tildekke vinduer

Politiet ber folk være oppmerksomme på mistenkelig aktivitet i tidsrommet rundt 31. oktober, da Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem.

– Det kan være innkjøp av kvinneklær og artikler, også kosmetikk. Det kan også være knyttet til adresser hvor det går an å skjule et menneske over tid, sier politiinspektøren, som nevner tildekkede vinduer som eksempel på mistenkelig aktivitet.

Politiet vil ikke kommentere innholdet i tipsene som dreier seg om personene på overvåkingsvideoen.

– Har dere mottatt tips om hvem de kan være?

– Vi har mottatt tips om disse personene, og vi ber dem fremdeles om å henvende seg til politiet, sier Brøske.

De tre personene har alle status som vitner i saken.

Politiinspektøren benyttet også anledningen til å takke pressen for dekningen så langt, mens han anmodet til varsomhet i den videre omtalen.

– Deres omtale av saken har utvilsomt ført til at politiet har fått vesentlige tips i saken, sier Brøske.

Etterlyste tre personer

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i mer enn ti uker, men først onsdag denne uken valgte politiet å gå ut med saken offentlig.

Torsdag gikk politiet ut med et videoer som viser totalt tre personer langs en vei utenfor Futurum-bygget der 68-åringens ektemann Tom Hagen (68) jobber i Lørenskog.

En av personene går alene nedover veien før han plutselig snur, mens en video tatt 24 minutter senere viser at en syklist passerer en person til fots på samme sti.

Se videoen her: