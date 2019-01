Både norske og marokkanske myndigheter vurderer å være til stede, ifølge avisa.

Familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen har tidligere uttalt at familien ønsker å ha åpen kirke når 28-åringen skal bisettes.

– Familien ønsker å gi alle muligheten til å ta del i sorgen, sa Falck Paulsen på onsdag.



Han fortalte videre at familien er forberedt på et enormt oppmøte, og at de er svært takknemlige for all den omsorgen, omtanken og kjærligheten de har mottatt både fra Marokko, Norge og lokalsamfunnet.

– De er fire ulike mennesker og reagerer på ulike måter. De er fattet og veldig rasjonelle, men selvfølgelig også i bunnløs sorg. Jeg er imponert over hvordan de har håndtert situasjonen, sier bistandsadvokaten.

Maren Ueland (28) og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko 17. desember.

Dobbeltdrapet blir av marokkansk politi etterforsket som et terrorangrep. De fire antatte hovedmennene har alle sverget troskap til IS. Totalt er 22 personer pågrepet i forbindelse med saken.

Ueland ble obdusert på Rikshospitalet kort tid etter at hun ble fraktet fra Marokko til Norge.

Kripos ønsker ikke kommentere hva den foreløpige obduksjonsrapporten viser. Familien har fått resultatet via sin advokat.

Louisa Vesterager Jespersen bisettes i Danmark, lørdag.

