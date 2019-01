Støysignaler fra øst rammer GPS-signaler i Finnmark

Denne uken oppsto det forstyrrelser i GPS-signalene nær grensen til Russland og Kolahalvøya, melder The Independent Barents Observer.

Forstyrrelsene av GPS-signalene fortsetter fredag, får TV 2 bekreftet fra flere hold. Støysignalene kommer fra øst.

– Vi fikk melding fra Finnmark politidistrikt onsdag om observasjoner som var gjort fra fly. Tre fly opplevde utfall i høy høyde, 10.000 fot. Dette ligner veldig på tidligere tilfeller. Da fastslo vi at forstyrrelsene kom fra øst, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til TV 2.

Han sier at observasjonene som er gjort de siste dagene, har samme karakteristikk som tilfellene Nkom fikk melding om i oktober 2017, mars 2018 og under NATO-øvelsen Trident Juncture.

På bakgrunn av informasjon fra Forsvaret ble det besluttet å ikke utføre målinger i mars 2018, ifølge en risikoanalyse. Avdelingsdirektør Heimdal sier at Nkom ikke sender helikopter opp i luften denne gangen fordi observasjonene nå samsvarer med tidligere hendelser, blant annet ved påvisning av støykildens retning i oktober 2017.

– Vi gjør ikke målinger denne gangen, sier Heimdal til TV 2.

Knyttes til militær opptrapping

I høst protesterte Utenriksdepartementet til russiske myndigheter, da GPS-signaler i Finnmark forsvant mens NATO-øvelsen Trident Juncture pågikk. Også finske myndigheter anklaget russerne for å stå bak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) satte tidligere denne uken signalstøyen i sammenheng med Russlands militære opptrapping i nord.

– I nordområdene ser vi resultatene av den omfattende russiske satsingen på militær modernisering. Gjennom høsten har vi sett gjentatte tilfeller av jamming av GPS-signaler. Jamming som rammet norsk sivil virksomhet på Finnmarkskysten, sa forsvarsministeren mandag i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund.

TV 2 har bedt om innsyn i rapportene som Etterretningstjenesten i høst leverte til norske myndigheter om den elektroniske jammingen, men har fått beskjed om at disse opplysningene holdes hemmelig av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser.

Luftfartstilsynet: – Har utstedt NOTAM

Støysignalene fører til restriksjoner for bruk av GPS-baserte navigasjonssystemer i Finnmark.​ Norske luftfartsmyndigheter har utstedt en såkalt «Notice to airmen» (NOTAM) fra 9. til 31. januar, bekrefter Luftfartstilsynet til TV 2.

– Luftfartstilsynet kan bekrefte at NOTAM ble utstedt på grunn av GPS-forstyrrelser vest for Kirkenes. I tråd med våre prosedyrer ble flyselskapene varslet om GPS-forstyrrelsene. Det er registrert GPS-forstyrrelser i luftrommet i Øst-Finnmark og det er antatt at disse forstyrrelsene kommer utenfra Norges grense. Men vi har ingen nærmere informasjon om hva som forårsaker forstyrrelsene, sier kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet.