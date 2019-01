Basel (32) fikk hatefull lapp på vinduet: – Jeg vil flytte herfra

«Dette skjer her, i vår bygd, i vårt nabolag, det er ikke bare noe det står om i avisene. Det er naboen til hvem som helst. Vi har uten tvil en stor jobb å gjøre mot rasisme, også her i kommunen. Dette aksepterer vi bare ikke», skrev hun.

Hun forteller at hun fikk seg en skikkelig vekker av at noe slikt kunne forekomme i hennes eget lokalmiljø.

REAGERER STERKT: Silje Kjellesvik Norheim. Foto: Lier Arbeiderparti

– Man reagerer gjerne ekstra kraftig når det er noen du kjenner selv og det skjer i ditt eget nærmiljø. Du leser stadig om sånne ting i riksmediene, men du forholder deg kanskje ikke til det like sterkt før det skjer i ditt eget nabolag. Det våkner man litt av litt av. Dette er ulovlig og kriminelt og det må slås ned på fra samfunnet og også på politiet, sier Kjellesvik Norheim til TV 2.

Mener folk bør ta til motmæle

Politikeren er rystet over at noen kan gå til det skrittet å fysisk henge en lapp på vinduet til en tilsynelatende helt tilfeldig person med innvandrerbakgrunn.

Hun oppfordrer folk til å ta til motmæle og stå opp når de ser sjikane og rasisme i hverdagen.

– Med en lapp rett på vinduet synliggjøres det veldig, og det blir mer nærgående når man faktisk oppsøker en annen persons privatsfære. På nettet ser man det også, men der får der får det gjerne passere for lett, fordi det «bare er på nettet». Jeg mener folk må gå sammen og svare «trollene» og si at dette ikke er greit. Hver gang vi ikke tar et oppgjør med slike holdninger, så er vi med å skape en slags aksept, mener hun.

– Skjer hver dag

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, sier han dessverre ikke er rystet over historien, fordi det er så mange slike eksempler om dagen.

Han forteller at hverdagsrasisme som Basel har opplevd er mer vanlig enn man kanskje tror, og særlig i sosiale medier.

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Foto: Scanpix

– Akkurat nå har vi også en video som spres i sosiale medier med en taxisjåfør med afrikansk bakgrunn som utsettes for åpenbar rasisme av en passasjer. Jeg har ikke hørt om andre konkrete eksempler i forbindelse med Morokko-drapene, men det er klart hverdagsrasisme skjer hver dag. På skoler, og på gata, det er der det gjerne skjer mest – og selvsagt i sosiale medier.

– Bør anmelde

Basel Alhabal har så langt ikke anmeldt forholdet fordi han ikke tror det vil hjelpe, men både Kjellesvik Norheim og Berglund Steen oppfordrer ham til å gjøre dette.

– Ja, selvsagt burde dette anmeldes. I tillegg til at beskjeden er hatefull, oppleves det selvsagt særlig truende når lappen er festet på boligen, akkurat der man skal føle seg trygg. Det viser jo at noen som hater deg, vet hvor du bor, sier lederen i Antirasistisk senter.

Han forteller at det nesten ikke foreligger noen anmeldelser på rasisme i sosiale medier, og mener at folk generelt bør senke terskelen for å anmelde grov rasisme og sjikane i sosiale medier.

– Samfunnet bør skape en nulltoleranse for den verste rasismen. Vi bør gjøre det klart at åpenlyst hatefulle ytringer, spesielt med et truende eller voldelig innhold, straffeforfølges. Det er den eneste måten å få bukt med det. Nå tror folk at de kan skrive hva som helst, ønske andre døde og så videre, ofte uten at det får konsekvenser. Folk må i mye større grad anmelde det groveste, sier Berglund Steen.