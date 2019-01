Fem enkle steg for å trappe ned mobilbruken

I helgen gjester psykiater Anders Hansen talkshowet Skavlan. Han advarer mot å la all oppmerksomhet gå til mobiltelefonen.

– Det vi vet er at mobilen stjeler konsentrasjonen vår, at den gjør oss uinteresserte i omgivelsene våre, og at den kan være pådriver for både stress og søvnløshet, sier han.

Belønner hjernen

Psykiateren sier produsenter av smarttelefoner og sosiale medier har vært svært nøye når de har tenkt ut hvordan de kan skaffe og holde på brukerne.

– I bunn og grunn så har de hacket hjernens belønningssystem, og gjort oss avhengige av våre mobiler.

Når vi ikke vet helt sikkert om vi har fått en ny melding, en ny «like» eller en ny kommentar på et bilde, blir vi enda mer fristet til å sjekke.

– Hjernen overbelønner usikre utfall. Det er det samme som får oss til å spille på casino for eksempel.

Han begrunner dette med usikre prosesser i naturen. Hvis du for eksempel drar på jakt, er det usikkert om du kommer hjem med mat. Denne usikkerheten belønnes av hjernen, slik at du ikke blir sittende hjemme, men faktisk går ut for å jakte.

1. Kartlegg bruken din

Ifølge Hansen bruker vi i gjennomsnitt tre til fire timer på mobilen daglig. Vi tar den opp fra lommen hvert tiende minutt, og vi berører den 2600 ganger i døgnet.

Han råder folk til å kartlegge hvor mye man bruker telefonen for å bli bevisst på hvor mye tid den faktisk stjeler oppmerksomheten fra andre ting i hverdagen.

2. Legg den vekk

Psykiateren kan selv innrømme at han har lett for å gripe etter telefonen. Ett av rådene hans er derfor å legge den utenfor gripe-rekkevidde. Hvis den ligger i rommet ved siden av, krever det mer av oss å sjekke den.

– Jeg har den aldri på soverommet, og jeg har den ikke i nærheten når jeg jobber, for da vet jeg at den stjeler konsentrasjonen min. Og om jeg skal se en film, har jeg den aldri liggende i stua, for da vet jeg at jeg ikke kommer til å klare å følge med på handlingen, forteller skjerm-eksperten.

Hansen råder også til å slå av mobilen noen timer om dagen, og informere venner, familie og kollegaer om dette.

3. Bruk vekkerklokke

Anders Hansen sier antall mennesker med søvnvansker har økt med over fem hundre prosent på ti år. Han mener mobiltelefonen har mye av skylden.