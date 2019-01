Denne uken ble det kjent at Ford skal kutte kraftig i virksomheten sin i Europa. Flere tusen ansatte må gå, Ford skal trekke seg ut av markeder som ikke er lønnsomme – og bilmodeller vil forsvinne.

Men det er ikke bare den amerikanske bilgiganten som sliter. Kort tid etter kom det lignende nyheter fra Jaguar Land Rover (JLR). Også de taper store penger på driften. Her er det klart at 4.500 ansatte mister jobben, i England.

Det skjer etter et tungt 2018, samtidig som ledelsen i selskapet ser for seg at 2019 vil bli minst like utfordrende.

Elbil er en utgiftspost

Her hjemme leverte Jaguar Land Rover sitt suverent beste salgsår noensinne i 2018. Elbilen Jaguar I-Pace mer enn tredoblet Jaguar-salget, sammenlignet med året før. Til sammen solgte og registrerte de to merkene 1.649 biler i Norge i fjor. Det er salgstall de aldri har vært i nærheten av tidligere.

Dessverre for JLR er det norske markedet bitte lite i den store sammenhengen. Elbilen I-Pace kan nok bli svært viktig for dem i årene som kommer. Men nå i starten er den mest av alt en utgiftspost. Og salgsvolumene er ikke i nærheten av å demme opp for det de taper, mest av alt på salget av dieselbiler.

Den er en av Norges mest solgte biler, men i den store sammenhengen betyr I-Pace så langt lite for Jaguar Land Rover. Produksjonskapasiteten ved fabrikken i Østerrike er ikke på mer enn 25.000 eksemplarer, årlig.

Brexit-hodepine

Overordnet handler problemene til JLR om tre ting: Brexit, Kina – og nettopp diesel.

Særlig Land Rover og søstermerket Range Rover har svært høy dieselandel av salget sitt. Dermed er de også sårbare når stadig flere kunder har blitt skeptisk til å kjøpe bil med dieselmotor. Dette har skjedd fort og for bilprodusentene tar det tid å omstille seg.

Brexit har vært og er en stor hodepine for JLR. Det skaper usikkerhet og det gjør at de hele tiden er nødt til å planlegge flere ulike scenarioer. Det er særlig valutakursene og utviklingen på forholdet mellom pund og euro som er vanskelig å spå. Mange deler kjøpes inn i euro, når pundkursen faller blir de dermed mye dyrere.

Dette er Jaguar Land Rovers nye fabrikk i Slovakia. Den skal ikke være rammet av kuttene som nå kommer. Foto: JLR.

Verst hos Land Rover

Konsernet har bygget en helt ny fabrikk i Slovakia. Da arbeidet på den startet, gikk fabrikkene i England på maks hastighet. Slovakia skulle komme i tillegg, men nå er situasjonen endret. For JLR er det viktig å spre risikoen ved å ha en fabrikk i EU, men for arbeiderne i England er nok det en mager trøst.

Elbilen I-Pace bygges i Østerrike, det gjør også Jaguars minste SUV, E-Pace. Det er ingen ting som tyder på at de vil bli hentet "hjem".

Kina har de siste årene blitt et svært viktig marked for både Jaguar og Land Rover. Men i fjor bremset det opp. Salget falt med over 20 prosent. Og det ga store konsekvenser.

Samlet falt salget av Jaguar og Land Rover med 4,6 prosent i fjor, sammenlignet med 2017. Jaguar endte på 181.000 biler, en liten økning fra året før. Men Land Rover/Range Rover gikk tilbake 6,9 prosent, her endte salget på 412.000 biler.

Jaguar har satset tungt på SUV-er de siste årene, og har nå tre modeller i denne klassen. Uten disse ville nok salgstallene sett betydelig verre ut.

Sjefer og mellomledere

Salget av Jaguars sedaner (XE, XF og XJ) falt, men det klarte de å kompensere med SUVene E-Pace, F-Pace og I-Pace. Her tok de et strategisk grep for endel år siden, det har vist seg å være vellykket.

Land Rover/Range Rover har et begrenset modellutvalg. Hovedvekten ligger på store og kostbare SUV-er. Da er de spesielt sårbare når markedet endrer seg. Storselgeren Evoque begynner også å dra på årene. En helt ny modell er vist og kommer på markedet til våren. Den blir viktig for å få ny fart på salget.

I en uttalelse sier JLR-sjefen Ralf Speth at de vil kutte antall ansatte ved alle virksomheter i England. Særlig ønsker man å se på antall mellomledere/sjefer. Frem til problemene kom, hadde konsernet vokst hurtig. Da blir dette også en anledning til å nullstille, og se på hva som viktig og nødvendig for å lykkes de kommende årene.

Her er nye Range Rover Evoque på kjapt besøk i Norge. Den kommer på vårparten og blir svært viktig for å få fart på salget igjen.

