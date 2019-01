Den skotske stjernen sliter med store smerter. Årets utgave av Australian Open kan være hans siste. Det fortalte Murray under en emosjonell pressekonferanse i Melbourne.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å få hoften min til å føles bedre, men det har ikke hjulpet mye. Jeg tror det er en mulighet for at Australian Open er min siste turnering, fortalte Murray.

– Jeg føler meg ikke bra. Jeg har slitt i lang tid, sa 31-åringen.

Den tidligere verdenseneren gjennomførte en hofteoperasjon i fjor, men kom tilbake i juni. Siden den gang har skotten kun spilt 14 kamper.​ For kort tid siden måtte Murray avbryte en treningskamp mot Novak Djokovic etter mindre enn én time.

Det var en svært preget tennisstjerne som møtte pressen. I løpet av den korte pressekonferansen måtte en tårevåt Murray forlate podiet for å senere komme tilbake.

– Jeg kan spille, men med begrensinger. Å ha de begrensingene, gjør at jeg ikke kan nyte å konkurrere eller trene, sa 31-åringen.

Briten, som har vunnet tre Grand Slam-titler, fortalte ovenfor Guardian at han håper å kunne avslutte karrieren med Wimbledon, men at han ikke er sikker på om han klarer det.

I første runde i Australian Open skal Murray opp mot spanske Roberto Bautista. Kampen spilles i starten av neste uke.