Willian har ikke vist veldig mye så langt under Maurizio Sarris ledelse. Nå har Barcelona-ryktene blusset opp igjen. I sommer var den spanske gigantklubben veldig interessert i brasilianeren, men det endte med ny Chelsea-kontrakt. Nå melder Telegraph at Barcelona har lagt inn et bud på omlag 550 millioner kroner for 30-åringen. Tilbudet skal også inkludere at Malcom går motsatt vei. Ifølge den britiske avisen har Chelsea avslått det første budet, men Sky Sports melder at Barcelona forbereder et nytt bud.

Samme avis melder at Chelsea helst vil låne Gonzalo Higuain fra Juventus, men italienerne skal være mer interessert i å selge 31-åringen permanent.

Philippe Coutinho har ikke fått voldsomt med tillit så langt denne sesongen. Nå ryktes det at brasilianeren kan være på vei til PSG. Det kan også bety at Neymar returnerer til sin tidligere klubb.

PSGs Adrien Rabiot kan gå gratis i sommer. Det fører naturligvis til stor interesse rundt 23-åringen, og nå melder Radio Montecarlo at Bayern München er i samtaler med midtbanespilleren.

Marko Arnautovic skal ha gitt West Ham-ledelsen beskjed om ta han vil bort. Shanghai SiPG skal ha lagt nærmere 400 millioner kroner på bordet, men London-klubben vil ikke slippe stjernespilleren sin.

In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following: pic.twitter.com/6A2p3glFhg — West Ham United (@WestHamUtd) 10. januar 2019

En som kan være på vei inn West Ham-portene er Jonjo Shelvey. Ifølge Daily Mail er Newcastle-spilleren i Manuel Pellegrinis sikte.

Den utlånte Chelsea-angriperen Michy Batshuayi skal være ferdig i Valencia. En retur til Stamford Bridge virker ikke sannsynlig, men flere Premier League-klubber ønsker seg belgieren. Både Crystal Palace, Everton og Fulham er blant kandidatene. Det hevder Mirror.

Unai Emery uttalte nylig at Arsenal ikke vil kjøpe noen spillere i januar, men at låneavtaler kan bli aktuelt. London-klubben skal ha kommet med forespørsler angående Barcelona-vingen Denis Suarez og Sevillas Ever Banega.

Fulham skal ha takket nei til et bud på omtrent 550 millioner kroner for Aleksandar Mitrovic. The Sun hevder at en kinesisk klubb har tilbudt den summen for den serbiske kraftspissen.

Wolverhampton skal være ute etter Divock Origi. Den belgiske spissen har kun startet én ligakamp denne sesongen. Liverpool-angriperen scoret mot nettopp Wolves i FA-cupen. Men ifølge Liverpool Echo vil Jürgen Klopp helst beholde Origi på Anfield.