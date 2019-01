Drakk vodka til langt på morgenkvisten – scoret elleve mål mot Norge

I kveld VM-åpner Norge mot Tunisia, en motstander man ikke har møtt på ti år.

Tunisia har i en årrekke vært Afrikas beste lag, og har vært fast inventar i VM siden 1995.

Men det var under mesterskapet på hjemmebane i 2005 at tuniserne tok steget inn på den store scenen.

Det samme mesterskapet som Norge for første gang flørtet med verdenseliten for alvor.

Anført av Wissem Hmam markerte Tunisia seg med å spille uavgjort mot Frankrike i gruppespillet, og tok seg hele veien til semifinale. Der ble det stopp mot Spania, som endte opp som verdensmestere.

Spania var også laget som stoppet Norge. Etter seirer over Kroatia og Sverige i hovedrunden, ville Norge vært i semifinale med en ny topoenger mot Spania. Men da var kreftene slutt for Gunnar Pettersens gutter.

VM i Tunisia var for øvrig mitt første herremesterskap som journalist for TV 2. Og det er eneste gang jeg er blitt blå av frost i en idrettshall.

For hallen de norske guttene ble sendt ut for å trene i lå et godt stykke oppe i fjellene utenfor Sousse, og hadde ikke noe varmeanlegg. Januar er ikke den varmeste måneden i Afrika heller, men i 2005 var det andre gang på 30 år at det snødde i Sahara.

Steinar Ege gikk rundt med votter på i treningshallen, og nektet plent å stå i mål i fire-fem grader. I stedet fikk vi på tribunen følge en durabelig kamp mellom landslagssjef Gunnar Pettersen og Frank Løke. Med 500 kroner i potten kjempet de om hvem som kunne treffe tverrliggeren først fra midtbanen. Jeg husker ikke hvem som vant, men spør man dem, så husker nok begge veldig godt at de vant.

Når vi har hatt mesterskap på TV 2, så har vi hatt et solid team med oss på tur til mesterskapene.

Etter lange arbeidsdager med flere kamper, så har vi ofte avsluttet dagen med debrief, såkalte «reportermøter».

Disse ble ofte holdt på rommet til «onkel Harald» eller «onkel Bent».

Men på Hannibal Palace i Port El Kantaoui hadde de en sofagruppe plassert rett ved heisen, som var et veldig passende sted for et «reportermøte».

Det kunne hende at det var noe godt i glasset under disse møtene, og stemningen kunne bli god.

Ene kvelden i Port El Kantaoui lanserte Carsten Skjelbreid leken «sanger vi synger feil på karaoke». Han åpnet selv med «It's a fire downtown», som var en feilsynging av «Final Countdown».

Vi var nok ikke de mest lavmælte, og det var mye latter og glede utover natten. Og da vi så heisen komme opp fra første etasje, regnet vi med at festen var over for denne gang. Vi var tross alt i et muslimsk land, og hadde respekt for deres litt mer restriktive alkohollover.