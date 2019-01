Seks personer møter denne uken i Lunds tingrett mistenkt for kidnapping og flere tilfeller av grov mishandling.

Hendelsen skal ha funnet sted 5. mai i fjor, da kvinnen ble lurt inn i et hus i Skåne. Der ble hun holdt fanget og torturert i to døgn.

Det skriver Aftonbladet.

Grov mishandling

Kvinnen har fortalt i avhør at hun ble mishandlet grovt av flere personer. Gjerningspersonene skal blant annet ha sparket henne og stukket henne med flere skarpe gjenstander.

Da hun begynte å blø, skal gjerningspersonene ha sagt: «Hvis du begynner å blø, får du mer bank.»

Mishandlingen gikk over til tortur da en person tok fram en blåselampe og en barbermaskin som ble brukt til å brenne og barbere håret til kvinnen.

– Aksepterte å dø

Etter dette skal gjerningspersonene ha forsøkt å kvele kvinnen. Hun har ifølge Aftonbladet sagt i avhør at hun hadde akseptert å dø. Kvinnens hender, føtter og munn ble teipet sammen og hun ble rullet sammen i en presenning.

Én av de mistenkte kvinnene skal deretter ha forsøkt å trykke en død kråke ned i halsen på offeret.

Kvinnen klarte til slutt å rømme ut gjennom et vindu og fikk varslet en nabo. Naboen ringte 112, og offeret ble fraktet til sykehuset.

Rettsaken pågår denne uken i Lunds tingrett, og fire menn og to kvinner står tiltalt for kidnapping. Fire av dem, to menn og to kvinner står også tiltalt for grov mishandling. Én av kvinnene hadde med seg sin 14 år gamle datter som ble vitne til torturen.

Kvinnen har fortalt i avhør at hun er bekjent med flere av de mistenkte. Rettssaken er forventet å vare til 24 januar.