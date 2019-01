Cruiseskipet la ut på en syv dager lang ferd søndag, og skulle innom Haiti, Jamaica og Mexico, skriver CNN.

På grunn av sykdommen vil skipet nå altså returnere til Florida en dag tidligere enn planlagt.

– Alle gjestene vil få pengene refundert. Vi mener det riktige er å få alle hjem tidlig, heller enn at gjestene skal være bekymret for helsen sin, sier talsperson for cruiseselskapet Royal Carribean, Owen Torres.

En av passasjerene, Cody Haddap forteller at han ble syk etter at skipet forlot Haiti på tirsdag.

– Vi forlot havnen rundt klokken fire, og jeg begynte å bli syk rundt klokken ti, forteller han.

– Siden det har vi hovedsakelig vært på rommet vårt.

Haddap forteller at ingen av passasjerene fikk forlate skipet da de kom til Jamaica dagen etter.

Undersøker om det kan være norovirus

Cruiseselskapet undersøker nå om grunnen til sykdommen kan være et utbrudd av norovirus, som er den vanligste årsaken til omgangssyke i USA.

Skipet er et av de nyeste selskapet eier og har plass til mer enn 8000 mennesker. Altså har rundt 3% av de om bord blitt syke.

Selskapet skal nå fullstendig desinfisere skipet før neste tur.