Paul Scholes til TV 2: – Jeg ville elsket det om Solskjær fikk jobben permanent

Søndag vender Paul Scholes snuten mot Bergen for å følge gamleklubbens første store test under Ole Gunnar Solskjær: Tottenham på Wembley. Men før den tid slo en entusiastisk Scholes av en prat med TV 2. Han er strålende fornøyd når han ser på hva Solskjær har gjort med klubben de begge elsker.

– Han har vært helt briljant så langt. Alle i klubben elsker ham. På treningsfeltet er den gode stemningen tilbake, spillerne er glade igjen. Og kanskje det viktigste: fansen kan nesten ikke vente med å se laget sitt i aksjon når de spiller slik Ole vil ha det. Han har oppildnet hele troppen!

Scholes tror Solskjær er rett mann for jobben, også på lengre sikt.

– Jeg ville elsket det om han fikk jobben på permanent basis. Jeg krysser fingrene for at han blir i Manchester United.

– Tror han har mentaliteten til å takle det

Så langt har de røde djevlene vunnet fem av fem kamper under Solskjær. Motstanden har vært relativt overkommelig, men nå venter et langt tøffere program for nordmannen, med lag som Tottenham, Arsenal, PSG og Liverpool de neste ukene. Første, store test kommer allerede søndag mot Spurs.

– Perioden som kommer nå blir veldig viktig for Solskjær, nå får han virkelig testet seg. Nå får vi se om United er gode nok til å slå motstandere som ligger foran dem på tabellen. Det blir interessant å se hvordan de vil respondere på et tap, for det kommer de nok ikke utenom. Hele verden vil se hvordan Solskjær responderer. Jeg tror han har den rette mentaliteten til å takle det.

– Vinner de mot Spurs, blir det et enorm varsko fra Solskjær. Han gjør en briljant jobb om han klarer å dra til Wembley og slå et av Premier Leagues beste lag. Spurs har ikke vært så gode som de er nå på 30-40 år. Så om han klarer å plukke med seg tre poeng fra London, vil ikke det sikre ham jobben på permanent basis, men det er en god begynnelse.

Under Solskjær har rødtrøyene funnet tilbake til "the United way" med underholdende angrepsfotball. Slik ønsker Scholes at de skal spille i helgen også, selv om de nå møter en langt tøffere motstand enn de har gjort hittil, med tittelutfordrer Tottenham på andre banehalvdel.

Vil at United skal være tro mot seg selv

– Nå skal Ole opp mot managere som er ekstremt gode taktisk. Pochettino er jo blitt koblet til Manchester United for en grunn, han har gjort en helt fenomenal jobb i Tottenham og har et godt taktisk hode. Det blir litt å bryne seg på for Ole når han skal opp mot de gutta der, Pochettino, Klopp, Tuchel.