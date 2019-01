Tokmac Nguen har tidvis herjet for Strømsgodset og har de siste årene vært en attraksjon i norsk fotball. Nå tyder imidlertid mye på at 25-åringens karriere i Drammen nærmer seg slutten.

Etter det TV 2 kjenner til skal Nguen være avventende til å skrive under på en ny kontrakt med Godset.

Samtidig har klubber fra både inn- og utland vist interesse. Blant annet skal forrige sesongs Europa League-sensasjon Östersund ha kastet seg inn i kampen om Godset-spillerens signatur.

«Tokki», som han populært kalles, har bare kontrakt med Strømsgodset fram til sommeren.

Det gjør et salg nå langt mer sannsynlig siden det vil være måten Strømsgodset kan få noe igjen for spilleren som skrev sin første proffkontrakt med klubben i 2011.

Tokmac Nguen ønsker ikke å kommentere denne saken overfor TV 2 Sporten. Sportssjef Jostein Flo ønsker på generell basis ikke å kommentere overgangssaker før de blir konkrete.

Ønsker seg videre

Strømsgodset ønsker å forlenge kontrakten til det som har blitt en profil i Eliteserien de siste årene, men per dags dato virker det lite aktuelt for ball-eleganten.

Partene skal være langt fra hverandre, uten at det nødvendigvis handler om økonomi, men heller om at Nguen blant annet ønsker nye utfordringer. I likhet med de fleste andre ambiøse fotballspillere skal Nguen være sugen på et utenlandseventyr, og føle at tiden er inne for det nå.



Etter det TV 2 kjenner til var «Tokki» så sent som torsdag i møte med Godset-ledelsen der framtiden hans ble diskutert.



Tokmac Nguen startet 25 kamper i Eliteserien for Strømsgodset i fjor. Med sine sju mål og seks målgivende pasninger var han en viktig bidragsyter til at Godset til slutt berget plassen i landets øverste divisjon.