Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har sagt ja til å stille i en åpen høring i Kongressen 7. februar, melder CNN.

Cohen ble selv dømt til tre års fengsel for ulovlig valgkampfiksing mens han jobbet for Trump.

Han inngikk en avtale med påtalemyndigheten, og er en av nøkkelfigurene i den omfattende etterforskningen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller.

I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

Cohen skal blant annet ha betalt to kvinner, blant dem pornoskuespilleren Stormy Daniels, for å holde tett om påståtte forhold til presidenten. Ifølge både Cohen og påtalemyndigheten skjedde dette på anmodning fra Trump, som ville unngå hindringer på sin vei for å bli president.

Cohen har også innrømmet at han løy til Senatet om Trumps planer om å bygge Trump Tower i Moskva.

Trump avviser at Cohen har handlet på ordre fra ham selv.