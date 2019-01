Solskjær forstår at Pochettino kobles til Manchester United

​I øyeblikket skiller ti poeng opp til søndagens verter som innehar 3. plassen på tabellen, mens det er seks poeng opp til Chelsea som på sin 4. plass ruger på den siste plassen i Premier League som gir Champions League-spill neste sesong. Arsenal på 5. plass er tre poeng foran Solskjærs lag.

På spørsmål fra TV 2 Sporten om hvordan Manchester United vil spille mot Spurs på Wembley, avslører Solskjær at rødtrøyene kommer til å spille angrepsfotball.

– Vi tilpasser oss alltid motstanderne, og nå møter vi et av de beste lagene i ligaen og er klar over deres styrker. Men måten jeg er blitt oppdratt på (i fotballen) er at man må angripe alle lag. Det å gå fremover som lag er også vår styrke og måten vi ønsker å spille på. Vi kommer nok ikke til like mange sjanser mot Spurs, men vi er klar til å spille bra når vi har ballen og bruke hele banen, for Wembley er en stor arena, konstaterer han.

– Etter fem kamper har vi kommet nærmere en forståelse av hvordan vi ønsker å spille, men vi har ting å jobbe med. Forhåpentligvis får alle se et positivt lag, mener han.

Pogba friskmeldt

Solskjær har som kjent tatt med seg troppen United-troppen til Dubai de siste fire dagene, hvor de har forberedt seg til Tottenham-kampen med gode treningsøkter i sol og varme.

– Dubai var veldig bra. Vi hadde fire dager med gode treninger. Guttene nøt det, og vi fikk jobbet med en del prinsipper. Spillerne jobbet hardt, og det så ut som de likte det, sier Solskjær.

Paul Pogba kom som kjent senere til Dubai etter å ha fått en smell i oppgjøret mot Newcastle. Franskmannen er nå helt friskmeldt.

Midtbanestjernen har scoret fire mål og levert tre assists på bare fire kamper under Solskjær.

– Han så okay ut og rekker kampen. Han hadde noen problemer, men er kommet over disse og var bra på trening. Han er okay, opplyser Solskjær, og legger til Marcos Rojo har reist tilbake til Argentina.

– Han er reist til Argentina en stund på grunn av skaden. For han mentalt var det viktig å komme seg bort litt, slik at han kan komme tilbake hit i god form, sier Manchester United-sjefen.