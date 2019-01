Eks-politiledere: Slik jobber politiet med forsvinningen nå

Undersøkte straffesak

Tidligere i etterforskningen har politiet bedt Økokrim om å sjekke forsvinningen opp mot en aksjebedragerisak som ble behandlet i Oslo tingrett i fjor. Det opplyser kilder i politiet til TV 2.

Politiinspektør Brøske bekrefter at Hagens forretningsforbindelser er et sentralt element i etterforskningen.

– Vi kan ikke utelukke at dette er motivet bak. Dette er jo ikke et ukjent fenomen i utlandet, sier politiinspektøren.

Økokrim mener at det ikke finnes noen holdepunkter for at det er en kobling mellom bedragerisaken og forsvinningen, men politiinspektøren avviser ikke at politiet undersøker ektemannens forretningskrets.

Bedragerisaken ble behandlet i Oslo tingrett i høst, og det dreier seg om en aksjetvist. Saken innbefatter at 12 selskaper har tapt et beløp i hundremillionersklassen. Et av disse har Tom Hagen eierinteresser i, men Økokrim mener at det ikke finnes noen kobling mellom bedragerisaken og forsvinningen.

Dommen i saken er ventet å falle i slutten av januar.