Nordmenn elsker å lete etter spennende biler på Finn, og i søkestatistikken for 2018 finner vi en toppliste for de mest etterspurte karosseritypene.

SUV-ene har herjet nybilstatistikkene i mange år, og med så mange forskjellige elbiler i femdørs kombi-karosseri er det naturlig å tro at det er disse to som topper søkene blant de Finn-nysgjerrige.

Men slik er det faktisk ikke.

Stasjonsvogn på topp

Det er faktisk stasjonsvogn som topper Finns søkestatistikk for karosseritype, foran SUV-ene.

Det stemmer godt med topplisten over merker og modeller, som har flere stasjonsvognmestere på topp fem.

SUV-ene ligger på andreplass, så deres popularitet er ikke bare på nybilmarkedet.

Mercedes E-klasse er populær på bruktmarkedet - og aller helst som stasjonsvogn.

Tradisjonelle mønster

På samme måte som merke- og modellisten fortsatt domineres av tradisjonelle biler, er også karosseri-listen preget av det samme.

Selv om nordmenn kjøper elbiler over en lav sko, er det altså slik at vi fortsatt er glad i en typisk dieselstasjonsvogn – gjerne tysk.

– Nordmenn er nok litt trauste i sine preferanser. En tysk stasjonsvogn med liten dieselmotor og mye utstyr er fortsatt populært, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Det viser også et kjapt sveip over resultatene på Finn:

Av 2.122 stasjonsvogner av modellene Mercedes E-klasse, BMW 3- og 5-serie og Audi A4 (de fire typiske premium-stasjonsvognene på topp fem-listen) er det hele 1.615 biler som har 190 hestekrefter eller mindre.

Den ladbare hybriden BMW 330e er kun tilgjengelig som sedan-modell. Det kan være med på å forsterke interessen for sedaner på bruktmarkedet.

Sedan-overraskelsen

At sedan ligger på topp tre er kanskje det mest overraskende. Blant annonsene som ligger på Finn i skrivende stund, finner vi snaut 12.000 SUV-er, 14.500 stasjonsvogner og 17.500 femdørs kombier.

Sedaner, derimot? Godt under 5m000 stykker.

En forklaring kan være at de ladbare hybridene Mercedes E-klasse, BMW 5-serie og BMW 3-serie kun er å få som sedanmodeller. Alle disse tre bilene er på topp 5-listen over de mest søkte bilmodellene på Finn i fjor.

Råtasser som BMW M3, M5 og Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio er også utelukkende sedanmodeller – biler det kanskje ikke selges veldig mange av, men som mange syns er moro å drømme om.

Pickup på femte

Femdørs kombi ligger på fjerdeplass over karosserisøkene på Finn, og her er det nok elbilene som driver mye av søketrafikken.



Modeller som Volkswagen Golf (inkludert e-Golf), Nissan Leaf, Opel Ampera-e har trolig mye å si her.

Skal vi tro antallet annonser vil flerbruksbiler ligge inne på topp fem, men her har pickupene sneket seg inn på listen. Kanskje ikke så rart når selv den fineste og mest praktiske av flerbruksbilene kommer til kort mot råtasser som Ford F150 Raptor.

Det er nok så enkelt som at tøffe pickuper har mer drømfaktor over seg enn flerbruksbiler, som for mange kanskje er mer et nødvendig onde, enn noe man drømmer veldig mye om.

