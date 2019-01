Storhamar - Oilers 4-0

Stavanger Oilers' forsprang på toppen av Getliga-tabellen ble kuttet til ett poeng torsdag kveld. De gikk på en 0-4-smell borte mot tredjeplasserte Storhamar, mens andreplasserte VIF slo Lillehammer.

En forrykende førsteomgang, og en Patrick Thoresen i storform med to assists, var det som sikret hamarsingene seieren.

Det frarøvet også Oilers muligheten til å sette rekord i antall kamper på rad de har tatt poeng i. Nå forblir den på 15.

Superperiode

TV 2s kommentatorer var fra seg av begeistring etter den første perioden. Storhamar ledet 3-0 over serielederen fra Stavanger.

– Det er en av de beste periodene vi har sett i CC Amfi fra Storhamar denne sesongen. De har vært ekstremt gode, spesielt foran mål. Patrick Thoresen har vært stor som hærfører, sa Dima Smirnov.

Storhamar scoret tre i første periode, selv om skuddstatistikken bare var 8-5 i deres favør.

1-0 kom etter seks minutter på et langskudd fra Victor Svensson, som noterte seg for sin 14. scoring for sesongen.

2-0 kom etter at et skudd fra Joel Johansson ble styrt i mål av Oilers' Jacob Lagacé.

Thoresen viste seg frem

Med under minuttet igjen av perioden viste Patrick Thoresen seg virkelig frem i gullhjelmen. 35-åringen førte først pucken oppover på venstresiden og la inn til Mikael Zettergren, men han misset på sin avslutning. Thoresen snappet så pucken igjen og kom seg over på høyresiden, der han la mot venstre til Johansson, som på nydelig vis klinket pucken i mål til fra langt hold til 3-0.

– Thoresen skaper nesten det målet. Skal ikke ta noe fra Johansson, men det Thoresen gjør før målet, er enormt, slo Dima Smirnov fast.

Mellomperioden kom og gikk uten scoringer eller mye annet.

Straffekontrovers

I sisteperioden steg temperaturen med tolv minutter igjen da Oilers ikke fikk straffe da Johansson dro ned Lagacé, som var alene foran Storhamars mål.

– Det er helt utrolig at ikke det er straffe. Hvis det ikke er straffe, hva er da straffe, utbrøt TV 2s kommentatorer sjokkerte.

En scoring for Oilers i den situasjonen kunne gitt dem innpass i kampen igjen og tent et håp om å redde poeng.

I powerplay med sju og et halv minutt igjen, sikret Storhamar seieren med et Thoresen samarbeid.

Patrick Thoresen løsnet et skudd mot Oilers' mål, og pucken ble styrt inn av lillebror Steffen. Det ble en fortjent seier til Storhamar.

Når det nå bare skiller ett poeng mellom de tre lagene i toppen av tabellen, kan det bli en skikkelig thrillerinnspurt i Getligaen utover vinteren.