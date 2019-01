Lena (43) oppsøkte stefaren hun hadde som barn: – Jeg trodde han dro på grunn av meg

– Vi blir veldig opptatt av våre egne følelser. Og barn er ekstremt lojale. Hvis de enser at mor eller far ikke ønsker at de skal ha kontakt med den det har vært brudd med, så vil de ofte følge det, forklarer Tryti.

Kvinner og menn som blir sittende lenge i en situasjon som blir steforeldre har ingen rettigheter den dagen det blir slutt. Man har fått innpass i en familie, men har ingen krav på videre kontakt med barna.

Lena Beate Hamborg Pedersen sammen med sin mor. Foto: Privat

Hvordan tar man best vare på barnas følelser?

– Det er ikke noe fasitsvar. Det vi ser at fungerer, det er når barna er i fokus. Det er veldig lett å la egne følelser og bitterhet gjøre at vi bruker barna mot den andre uten å ville det. Og det må vi unngå, sier Tryti.

Moren var skeptisk

Den som kanskje var mest skeptisk til radiodokumentaren var moren til Pedersen. Det var tross alt hennes fortid og kjærlighetsliv som skulle under lupen. Men i etterkant har det vært en en positiv opplevelse.

– Mamma tok det ganske fint. Da hun fikk se hele bildet, forstår hun mye bedre hvordan jeg hadde det, sier Pedersen.

Da hun oppsøkte den første stefaren var hun usikker på om han visste hvem hun var. Selv om han ble glad for å høre stemmen hennes, og kunne bekrefte at han hadde hørt henne på radio, var han litt skeptisk til prosjektet i starten.

– Han forteller om hvordan det var å være mann på 24 år og komme inn i en setting du er litt uforberedt på. Forelsket seg i en dame, og så er det et barn der som du bare må forholde deg til. For det barnet står der med åpne armer og vil ha en bit av deg, men vil ikke at du skal ta en for stor del av mammaen din.

Pedersen har selv opplevd å ha en kjæreste med barn.

– Det gjør at det ble veldig viktig for meg å fortelle denne historien. Jeg og var veldig uforberedt på hvor glad man kunne bli i en toåring.

I dag er denne jenta 22 år, og Pedersen forteller at hun fortsatt har varme følelser for henne. Og at det er noe av det som gjør det så komplisert, når man blir glad i et barn, men skjønner at parforholdet ikke er riktig.