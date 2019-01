– De bør være mye tydeligere i stedet for at utøvere skal fronte antidopingarbeidet

Bjørndalen er likevel begeistret for at privatlaget Team Mesterbakeren onsdag fortalte at de nekter sine utøvere å konkurrere på russisk jord.

– Det er imponerende. Det er en veldig klar og tydelig filosofi på hvordan de ønsker å opptre utad og innad i laget. Det er veldig tydelig fra de, sier TV 2s skiskytterekspert.

Den nå pensjonerte skiskytterlegenden er dog ikke overbevist om at en slik boikott faktisk har noen stor funksjon.

– Vi følte at politikk ikke bør blandes med idrett

– Det viktigste er å påvirke der man faktisk kan endre noe. Om én nasjon eller en eller to løpere ikke reiser til Russland, så hjelper ikke det noe som helst. Man må endre holdninger, kultur, straffer... Jeg har sittet i utøverkomiteen i nesten 20 år, tror jeg. Og vi jobbet veldig tett opp mot Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og forsøkte å «pushe» de så godt vi kan. Det gikk nesten skeis i Anterselva et år. Da satt vi og jobbet til 02:00 om natten og stod opp 06:00. Om vi ikke hadde gjort det, så hadde det ikke vært mange løpere til start. Den gangen lyktes vi med å få endret reglementet i løpet av natten. Da var det løpere som stod sammen og fikk det gjennomført. Det er vi stolte av at vi klarte å få til, sier Bjørndalen.

Arbeidet med å «endre holdninger, kultur, straffer» mener Bjørndalen hovedsakelig bør ligge hos andre enn utøverne, som gjerne har mer enn nok å henge fingrene i fra før.

– Burde landslaget gjøre det samme som Team Mesterbakeren (og boikotte Russland)?

– Det er jeg usikker på. Jeg var på laget, og det var ikke aktuelt da jeg var der. Det ble tatt opp til diskusjon, men vi følte at politikk ikke bør blandes med toppidrett. Vi har IBU, vi har Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), vi har Verdens antidopingbyrå (WADA). De bør være mye tydeligere i stedet for at løpere skal fronte antidopingarbeidet. Alle er enige om det samme: vi er mot doping. Men løpere har en ganske travel hverdag. De skal fokusere 100 prosent på idretten til enhver tid. Ingen vil ha med folk som jukser - det er vi klare på. Men reglene må strammes inn. Det er altfor enkelt å komme tilbake etter å ha blitt tatt for doping.

– Jeg fatter ikke at det er mulig

Marte Olsbu Røiseland, som ble nummer fire på torsdagens sprint i Oberhof, virker til å være et eksempel på akkurat det Bjørndalen sikter til med at utøvere har begrenset med tid til å involvere seg i store idrettspolitiske spørsmål.

– Det er vanskelig. Man vil ha en ren idrett, og man går ut her... Det vi skal tenke på er å prestere best mulig med like muligheter for alle. Det er kjipt å tenke på doping og utestengelser og alt det der når du egentlig bare skal gå på ski og skyte, sa hun til TV 2 etter rennet.