Mishandlet elg med biljekk – trøndere må møte i retten

Elgoksen hadde dessuten uvanlig store «parykkhorn» – en hormonsykdom som fører til at dyret etter hvert mister synet og ikke klarer å finne mat.

PARYKKHORN: Elgens hormonsykdom har trolig gjort den blind. Foto: Viltnemnda

I løpet av sine nesten 20 år som ettersøksjeger i Viltnemnda har Rødsjø aldri vært borti en lignende sak.

– Jeg har avlivet mange store dyr etter trafikkulykker, men aldri fordi folk har gått til angrep på dyr, sier Rødsjø, som mener mennene har vært heldige.

– De er heldige som lever. Når du går bort til en skadd elg, reiser den seg og sparker deg med forbeina. De har en voldsomt kraft og presisjon.

Voldsutøver beklager

Mannen som utførte volden, har i et intervju med Fosna-Folket i juni fortalt at han blir «regelrett syk» av å se på videoen av seg selv.

– Jeg er litt usikker på hva som foregikk. Jeg hadde drukket en del. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig fikk jeg opplyst at det lå en skadd elg i veikanten eller i åkeren. Jeg fikk høre at den plagdes. Jeg tenkte at den ikke kunne plages videre, sier mannen til Fosna-Folket.

TYDELIG SKADD: Da han avlivet elgen, fant Knut Gøran Rødsjø en stygg bruddskade i høyre bakfot. Foto: Viltnemnda

Han sier han er lei seg for at han ikke klarte å slå elgen i hjel med en gang, og at han ikke var klar over at han ble filmet.

Politiet er usikre på om også en tredje person har vært til stede under voldshandlingene.

– Det er rus involvert, og noen av omstendighetene fremstår fremdeles litt uklare, sier politiadvokate.

Roser politiet

Kommunikasjonssjef Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier hun ikke har sett en lignende sak i løpet av sine 20 års arbeid med dyrs rettigheter.

Hun har tidligere oppfordret politiet til å ta saken på alvor, og nå ser hun frem til å følge saken i rettssystemet.

– Vi vil gi ros til politiet i denne saken for å ha etterforsket og for at det kommer en tiltale. Det er viktig at det kommer en reaksjon ved grov kriminalitet mot dyr, sier Kleveland.