I fjor ble det solgt 147.929 nye personbiler her til lands, og tradisjonelt omsettes det rundt tre bruktbiler for hver nybil. Bruktmarkedet for biler er med andre ord svært.

Elbiler sto for 31,2 prosent av nybilsalget, men selv om det omsettes mange elbiler på nybilmarkedet, betyr ikke nødvendigvis det at bruktmarkedet opplever den samme omveltningen.

Norges største bruktmarked, Finn.no, forventer at 2019 blir året hvor det kan skje et teknologisk skifte også for bruktbiler.

70 prosent økning

– I løpet av 2019 vil jo mange av de som står på venteliste for nye, elektriske biler få disse levert, og det er grunn til å tro at de har en bil fra før som de skal kvitte seg med, sier forretningsutvikler for Finn motor, Magnus Ryhjell.

Allerede i 2018 opplevde Finn en kraftig økning i antallet elbil-annonser – hele 70 prosent. Nesten 30.000 elbiler ble lagt ut på Finn i fjor.

I skrivende stund ligger det over 5.000 elbil-annonser på bruktmarkedet, så interessen for elbiler kommer neppe til å sakke av det neste året.

BMW i3 er en populær bil, med over 800 eksemplarer liggende til salgs på Finn.no.

Ikke bare brukt

– Økningen i elbiler på bruktmarkedet har helt klart sammenheng med tilgjengeligheten på nybilmarkedet, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Etter hvert som flere modeller kommer på nybilmarkedet vil også bruktmarkedet oppleve en økning i elektriske biler. Dessuten begynner de første storselgerne av elbilene nå å få noen år på baken. Det betyr også at de naturlig kommer ut i bruktmarkedet, sier han.

Dessuten er en del av bilene på bruktmarkedet i praksis nye biler. Éndags-registrerte Kia Soul Electric fra utlandet har for eksempel stått for en betydelig del av mengden Kia Soul her til lands - en import som har foregått med Kia-importør Bertel O. Steens velsignelse.

Blir 2019 året hvor bruktmarkedet for alvor skifter takt teknologisk?

Elbiler selges raskest

Ifølge Finn er det elbilene som har kortest liggetid blant bilannonsene. Med andre ord: Elbiler selges raskere enn alle andre biler i bruktmarkedet.

Så langt ser ikke Ryhjell og Finn.no de store forskjellene blant biler med forbrenningsmotorer i forhold til tidligere år.

– For øyeblikket ser vi ikke de store endringene i liggetid for bensin- og dieselbiler, men her forventer vi at det vil skje noe, gitt enda flere og bedre elektriske alternativer i markedet, sier Ryhjell.

Hybridbil-annonser økte med 40 prosent, mens antallet for bensin- og dieselbiler sank noe. Dette er med andre ord et mulig vippepunkt for det norske bruktbilmarkedet rent teknologisk.

