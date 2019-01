Playmakeren Groot, som er lagkamerat med en rekke norske håndballjenter i Györ, har vært sentral i oppturen til det nederlandske landslaget de siste årene.

Men nå sier hun stopp på landslaget.

– Kroppen min er brukt opp. Ved å droppe landslaget, vil jeg få mer ro og passe på meg selv. Å spille Champions League, i den ungarske ligaen og på landslaget, blir for mye. Jeg vil gjerne gjøre alt 100 prosent, men har ikke energien til det mer, sier en ærlig 30-åring til det nederlandske håndballforbundets hjemmeside, ifølge dansk TV 2.

Oppgitt ekspert

Avgjørelsen får TV 2s håndballekspert Bent Svele til å reagere.

– Det er bare trist. Det er en kamp om penger, ikke noe annet, sier han og utdyper:

– Kampbelastningen på de beste spillerne blir for stor når EHF vil ha EM annethvert år og Champions League vil utvide. Hvis trenden med at utslitte spillere i slutten av 20-årene gir seg på landslaget, vil mesterskapene få et B-preg, frykter Svele.

Han peker på at slik det er nå kan de spillerne osm ikke er på landslagsnivå bruke mesterskapsmåneden desember til grunntrening og skadeforebygging, mens de beste kjøres hardt i mesterskap og kommer rett tilbake til cupfinaler i Norge, eller seriespill i Ungarn.

– Groot er blant de største og beste. Uttalelsen hennes er veldig ærlig. Belastningen er for tøff, og det er bare trist, slår Svele fast.

Groot har scoret 439 mål for Nederland på 141 kamper siden 2004. Blant merittene er VM-sølv i 2015 og EM-sølv i 2016. For to uker siden ga også landslagstrener Helle Thomsen seg i jobben. Hun trener Molde i Norge og har advart mot at toppspillere kan velge å slutte på landslaget på grunn av kampbelastningen.

– Jeg elsker å spille håndball. Jeg håper å kunne fortsette i noen år til om jeg passer på meg selv. Jeg har tenkt over dette i lang tid. Håndballen er min lidenskap, men det koster for mye energi, sier 30-åringen.

I Györ spiller hun sammen med Kari Aalvik Grimsbø, Veronica Kristiansen, Nora Mørk, Kari Brattset og Stine Bredal Oftedal.

Profiler reagerer

Hard kampbelastning var et tema før og under kvinnenes EM i desember. Tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin skrev en kronikk om rovdriften hun mener drives på toppspillerne.

– Alarmen uler hos meg. Alarmen går fordi jeg opplever at den totale belastningen på disse spillerne over tid er for stor, skrev Hammerseng-Edin og påpekte at mange kanskje ikke tør å rekke opp hånden å si at de ikke tåler hardkjøret.

Amanda Kurtovic, som ble alvorlig kneskadet før mesterskapet, gikk hardt ut mot kampbelastningen under EM etter at stjernespiller Cristina Neagu også fikk konstatert røket korsbånd.

– Det kampprogrammet og den belastningen de har hatt, er under enhver kritikk. Det skal ikke være mulig på det nivået vi spiller, sa Kurtovic.