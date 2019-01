Avinor og Stena Recycling hevder de er først i verden med kommersiell drift av elektrisk 50-tonns vogntog.

Alt avfallet fra Gardermoen kjøres nå til forbrenningsanlegget i Oslo med to elektriske lastebiler.

– Det er nullutslipp hele veien fra forbruker til gjenvinning, forteller Henning Bråtebæk som er direktør for flysidedriften på Gardermoen.

Avinor, som vil elektrifisere all innenlands flytrafikk innen 2040, ser på el-lastebilen som nok et skritt mot å nå målet.

– Alle bekker små, som man sier. Vi må begynne et sted. Nå får vi inn to sånne store lastebiler som det her. Det er verdens første som trekker 50 tonn. Det gir et bidrag inn i helheten, så må vi ta det litt etter litt.

Sparer flere hundre tonn CO2

TV 2 får sitte på med vogntoget som går på elektrisk batteridrift. Inne i førerhuset er det stille.

– Du hører jo ingen lyd utover det du hører nå. Du har ikke den «dieselklakkinga» og de greiene der, sier Svein Alfstad, transportsjef i Stena Recycling.

Avtalen Avinor har gjort med Stena Recycling om å hente alt avfallet fra Gardermoen med to elektriske lastebiler, er beregnet å redusere CO2-utslippene fra transporten med 350 tonn, opplyser Alfstad til TV 2.

Vil ikke vente på Tesla-lastebilen

Det er nederlandske Emoss som har produsert den elektriske trekkvogna. Den er basert på en vanlig MAN dieseltrekkvogn. Forskjellen er at dieseltankene er byttet ut med batterikasser. Under førerhytta sitter en 250 kilowatts elmotor.

Tidligere har Tesla varslet at de vil inn på markedet med sine elektriske trekkvogner. Det vil ikke Stena Recycling vente på.

– Tesla er vel ikke på banen før om et par år, vi valgte å gå for den løsningen her nå, så vi kunne få bilene fort, sier Alfstad.

– Vi ser behovet og vi vet markedet er der, sier Aflstad.

300 kilowattimer i batterikassene vil gi 17 mil i rekkevidde for den moderne lastebilen.

– 17 mil, holder det?

– Det håper jeg. Vi regner med det går greit, vi er jo så heldige at vi har tilgang på vår superlader her på flyplassen, forteller Alfstad.

Første i kommersiell drift

– Såvidt meg bekjent er dette vogntoget det første i verden av denne størrelsen som er satt i kommersiell drift på veiene, sier Torfinn Belbo i miljøorganisasjonen Zero. Han har laget en gjennomgang av hvilke elektriske lastebiler som er tilgjengelige

Daglig leder Magnus Johansen hos den norske leverandøren Steco miljø, bekrefter til TV 2 at Norge er først i verden med å sette 50-tonneren i drift.

– Flere selskaper sier de er langt framme med å få på plass noe tilsvarende, blant annet tyske Framo, sier Belbo.

I følge listen er Emoss så langt de eneste som faktisk leverer en batteridrevet trekkvogn som kan trekke 50 tonn totalvekt.

Etter at drømmen om nullutslipp fra avfallet på Gardermoen er realisert, er planen at avfallet fra blant annet cruisebåtene i Oslo skal hentes med elektriske lastebiler.​