Årets første stortingsmåling fra Kantar TNS og TV 2 er dårlig nytt for statsminister Erna Solberg og de andre partiene som forhandler om en flertallsregjering på Granavollen.

Dersom det var stortingsvalg i dag ville de tre rødgrønne partiene som styrte landet fra 2005 til 2013 fått 89 mandater og dermed flertall på Stortinget. I tillegg kommer Rødt over sperregrensen og De Grønne inn på Stortinget, slik at venstresiden ville fått hele 99 mandater dersom det var valg i dag.

De fire borgerlige partiene ville bare fått 70 og dermed vært langt unna de 85 som trengs for å danne flertall.

Så stort har ikke venstresidens forsprang vært siden mai 2017, da de hadde 90 mandater og de borgerlige partiene 69. Likevel endre stortingsvalget fire måneder senere med at de fire partiene på ikke-sosialistisk side fikk flertall.

Frp taperen

Fremskrittspartiet går mest tilbake på årets første TV 2-gallup med 1,9 prosentpoeng fra desembermålingen til 12,0.Bakgrunnstallene viser at det er færre tidligere Frp-velgere som sier de vil stemme på partiet.

Også Høyre går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 24,2. Partiet har også len lavere andel tidligere velgere som sier de vil stemme på dem enn på lenge.

Venstre ligger stabilt på 3,6 prosent som de også hadde i desember og er det partiet som har lavest andel lojale velgere.

Kristelig Folkeparti ligger stabilt på 3,0 prosent som de også hadde i desember. Andelen lojale velgere er høyere enn før jul, men partiet mister nå noen flere tidligere velgere til andre partier, mens færre usikre sitter på gjerdet.

Et stortingsvalg i dag ville gjort at Olaug Bollestad fra Rogaland ville blitt KrFs eneste representant på Stortinget, mens Venstreleder Trine Skei Grande fra Oslo ville fått følge av Abid Raja fra Akershus.

Med begge de to partiene under sperregrensen er veien til flertall lang for statsminister Erna Solberg som nærmer seg innspurten av forhandlingene om en ny regjeringserklæring på Granavollen.

Venstresiden øker

Arbeiderpartiets oppslutning øker med 0,5 prosentpoeng til 27,9 prosent. Bakgrunnstallene viser en langt høyere andel lojale velgere fra forrige valg enn hovedkonkurrentene på høyresiden.

Likevel er det SV som øker mest med 0,9 til 7,2 prosent på årets første stortingsmåling fra Kantar TNS. Det skyldes at SV mister færre av sine tidligere velgere til storebror på venstresiden.

Partibarometeret: Disse ville kommet inn på Stortinget

Senterpartiet får 2,2 prosent (+ 0,3) og er dermed marginalt større enn Fremskrittspartiet. Ved et valg i dag ville Sp fått et mandat mer enn Frp på Stortinget og blitt tredje største parti.

Samlet ville de tre partiene som utgjorde Stoltenberg 2-regjeringen fått flertall på Stortinget. I tillegg kommer Rødt over sperregrensen med 4,6 (- 0,2) og De Grønne kommer inn på Stortinget med 3,3 (- 0,2).

Andre partier og lister får denne gang 2,0 (+´1,2) og fordeler seg på en rekke navngitte partier, uten at noen av dem peker seg ut.